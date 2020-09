Flere færdselsuheld i Gentofte

Ved rundkørslen på Brogårdsvej skete der klokken 08.28 et færdselsuheld, da en 52-årig kvindelig bilist fra Ballerup svingede til højre i nordvestlig retning og påkørte en 46-årig mandlig cyklist fra København, som kørte ind i rundkørslen fra Søbredden. Der skete ved uheldet ikke umiddelbart større personskade, men for en sikkerheds skyld blev en ambulance rekvireret for at tilse cyklisten.