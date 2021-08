Flere end 900 ville bo i kendt hus i skoven - fem måneder senere står det stadig tomt

Flere har undret sig over, at den gamle skovløberbolig tæt på Charlottenlund Skov stadig står ubeboet hen fem måneder efter, det fik ny lejer

Der var en enorm interesse for at leje Gyldenlundsvej 1A, da Naturstyrelsen i vinter åbnede for en lodtrækning. Faktisk smed flere end 900 mennesker deres lod i tombolaen i håb om at komme til at bo i den tidligere skovløberbolig, der efter en omfattende renovering nu stod klar til at blive lejet ud.