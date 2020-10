Se billedserie Det er ved denne cykelparkering på Hellerup Station, at der snart vil blive brugt 580.000 kroner på en forbedring af forholdene. Foto: Jesper Bjørn Larsen

Flere cykel-parkeringer i Gentofte får et betydeligt løft

Næsten 1,2 millioner kroner er sat af til at forbedre cykelparkeringen ved Hellerup og Jægersborg stationer samt ved busstoppestedet på Brogårdsvej. Pengene kommer fra både Gentofte Kommune, Region Hovedstaden og staten

14. oktober 2020

Livet for cyklisterne i Gentofte bliver snart lidt lettere.

Det står klart, efter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har tildelt projekter i Gentofte Kommune 592.450 kroner. Sammen med de 441.225 kroner, Gentofte Kommune selv smider i puljen og de 151.225 kroner, Region Hovedstaden bidrager med, beløber det sig til en samlet investering på 1.184.900 kroner.

De penge kommer til at gå til en mere sikker cykelparkering på Hellerup Station, bedre forhold langs Nærumbanen (ved Jægersborg Station) og en opgradering af cykelparkeringen ved busstoppestedet på Brogårdsvej.

Investeringen glæder Jeppe Bruus (S), der er formand for Folketingets Transportudvalg og lokalt valgt i Københavns Omegn, der inkluderer Gentofte.

"Jeg er meget tilfreds med, at Gentofte og andre kommuner nu kan skabe bedre vilkår for cyklister. Mange vil gerne tage cyklen, men er betænkelige med at stille den ved eksempelvis Hellerup Station i længere tid. Nu gør vi det mere trygt at stille sin cykel, og det er både godt for trængslen og for klimaet, hvis flere tager cyklen i stedet for bilen," siger Jeppe Bruus.

Pengene kommer fra finansloven 2020, hvor der blev etableret en pulje, hvis formål er at gøre det mere attraktivt at tage cyklen. Her har offentlige myndigheder, trafikselskaber og offentligt ejede selskaber haft mulighed for at ansøge om penge, hvis ansøgerne vel at mærke har kunnet stille med 50 procent af finansieringen selv.

Her bliver pengene brugt Hellerup Station

Opgradering af den ene cykelparkering på Hellerup Station placeret på Lyngbyruten på Supercykelstinettet.

Tiltaget skal skabe tryghed for brugerne i form af god belysning og beskæring af beplantning. Det skal skabe sikkerhed i form af gode fastlåsemuligheder for cykler samt gode lademuligheder til elcykler.

Tiltaget bliver en del af det kommende effektive trafikknudepunkt på Hellerup Station og vil indgå i en synergi sammen med elbilopladning, samkørselsmuligheder og delebiler og -cykler samt mikromobile løsninger som elløbehjul.

Pris: 580.000 kroner



Jægersborg Station

Etablering af overdækning af eksisterende cykelparkering, ca. 40 pladser

Opsætning af ca. fire ladebokse til elcykler

Etablering af ca. seks lænestativer til f.eks. ladcykler

Forbedret skiltning til cykelparkering

Forbedret belysning ved cykelparkering

Pris: 362.250 kroner



Busstoppestedet ved Brogårdsvej

30 nye cykelparkeringspladser

Etablering af overdækning ved eksisterende 20 cykelparkeringspladser

Ny cykelslidske på trappe, der fører til cykelparkering

Pris: 242.650 kroner 33 projekter rundt omkring i landet har i alt fået tildelt investeringer fra puljen, hvor der indtil videre er blevet fordelt 26 millioner kroner fra.

I Gentofte Kommune er park- og vejchef Henning Uldal en glad mand:

"Vi er meget glade for, at vi nu får mulighed for at tilbyde borgerne endnu mere attraktiv cykelparkering på flere hyppigt benyttede lokaliteter. Dette er i tråd med opgaveudvalget ''Fremtidens transport' og deres nyligt vedtagne anbefalinger om at udvikle en grøn, nem, sund og sikker transport, hvilket blandt andet skal ske ved at fremme cyklismen," siger Henning Uldal. Og han tilføjer:

"Cykelparkeringen bliver på tre centrale trafikknudepunkter i kommunen opgraderet med flere cykelparkeringspladser, overdækning, lys og cykelparkering til lad- og elcykler. Når cyklen kan stå i tørvejr og være sikkert fastlåst, vil det forhåbentlig få endnu flere fremover til at vælge cyklen og bidrage til at reducere trængslen på vejene."

Tidspunktet for opstart af arbejdet er ikke fastlagt endnu, oplyser Gentofte Kommune.