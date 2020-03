Flere arrangementer aflyses eller udskydes på grund af coronavirus

Det kan være, du netop har modtaget din Villabyerne i postkassen og er begyndt at orientere dig i avisens oversigt over kommende arrangementer i kommunen.

Men tøv en kende, før du sætter kryds i kalenderen.

For flere af aktiviteterne er allerede eller er i risiko for at blive aflyst eller udskudt på grund af frygten for spredning af coronavirus.

Ældresagen i Gentofte har meldt ud, at man aflyser alle aktiviteter indtil videre, mens Vangedes Venner aflyser alle deres arrangementer i marts måned.