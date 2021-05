Gentofte Volleys Mathilde Jeppesen er blevet udtaget til landsholdet, som spiller EM-kvalifikationskampe her i maj måned. Foto: Flemming Patulski Nielsen

Fjer i hatten for sølvvinderne: Gentofte-damer er med på landsholdet

Mathilde Jeppesen har spillet A-landskampe før og er noteret for fem kampe, mens Amalie Jørgensen her i foråret fik sin A-landsholdsdebut. Begge spillere er 20 år.

De spillede centrale roller på Gentoftes damehold, som netop med DM-sølv opnåede det bedste resultat nogensinde for damesiden i Gentofte Volley.

Danmark er kommet i en svær pulje med Frankrig, Ungarn og Israel. I maj spiller alle mod alle to gange. Nummer et og to fra puljen går til EM-slutspillet.