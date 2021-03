Kunstkonsulent og leder af Tranen på Gentofte Hovedbibliotek, Toke Lykkeberg, træder ind i Ny Carslbergfondets bestyrelse pr. 1. april. Foto: Jacob Dahl-Jürgensen / Tranen

Fjer i hatten for Tranen: Lykkeberg valgt til prestigefuld bestyrelse

1. april træder Toke Lykkeberg, leder af udstillingsstedet Tranen på Gentofte Hovedbibliotek, ind i Ny Carlsbergfondets bestyrelse som et af to nye medlemmer

01. marts 2021

Med sine 110 kvadratmeters udstillingsareal er Tranen ikke blandt landets største kunstformidlere, men nu er det jo heldigvis ikke altid størrelsen, det kommer an på.

Gentofte Kommunes lille udstillingsrum for samtidskunst har med et snuptag placeret sig i den absolutte sværvægtsklasse indenfor dansk kunst- og kulturliv. Eller det har Tranens leder i hvert fald. For 1. april træder Toke Lykkeberg ind som nyt medlem af bestyrelsen i Ny Carlsbergfondet, den suverænt største mæcen i den danske kunstverden, der hvert år uddeler i omegnen af 200 millioner støttekroner.

Han træder ind sammen med Lisette Vind Ebbesen, direktør for Skagens Kunstmuseer, så bestyrelsen i brygger Carl Jacobsens gamle fond bliver udvidet fra tre til fem medlemmer.

"Den historiske udvidelse af bestyrelsen fra tre til fem medlemmer sker som led i en igangværende fornyelse af Ny Carlsbergfondet med henblik på at imødekomme en stadig mere mangfoldig og dynamisk dansk kunstscene," hedder det i pressemeddelelsen fra Ny Carlsbergfondet.

"Jeg er meget beæret og ydmyg, og jeg glæder mig meget til arbejdet. Jeg har altid været meget fascineret af Carl Jacobsen og opfatter fondet som et sted, hvor barren bliver sat højt. Fondet har en lang tradition for at støtte vidt og bredt. Det er et sted, hvor der både skal være højt til loftet, men hvor man også skal have fødderne på jorden," siger Toke Lykkeberg, der har været leder af Tranen siden 2017.

Ikke et job man søger Toke Lykkeberg, der er uddannet i kunsthistorie og filosofi, har trods sine kun 43 år en forholdsvis lang karriere som kunstkritiker og kulturjournalist (bl.a. på Information, hvor storebror Rune er chefredaktør), gallerist og kurator både herhjemme og i udlandet bag sig, men det er hans første bestyrelsespost. Og hvilken en.

Hvordan får man sådan et tilbud?

"Lad mig bare slå fast, at det ikke er et job, man søger," smiler Toke Lykkeberg med en form for kryptisk diplomati. Og tilføjer så:

"Det er en kæmpe cadeau til det arbejde med Tranen, som vi udfører på Hovedbiblioteket. Arbejdet med at præsentere vækstlaget på den danske kunstscene."

Hvad vil du kunne bidrage med til Ny Carlsbergfondets arbejde?

"Jeg håber, jeg kan komme med nogle friske øjne på den yngre kunstscene, en sans for den yngre samtidskunst, der både er æstetisk og sanselig, men også konceptuel."

Har Ny Carlsbergfondet tidligere haft en blind vinkel for samtidskunsten?

"Hmm." Toke Lykkeberg tænker sig om, inden han svarer.

"Jeg skal være med til at skærpe blikket for samtidskunsten. Det er nok den del af kunstscenen, der har fortjent et øget fokus. Det bliver ekstremt spændende at være med til at udvikle en mission for fondet, der bringer det på højde med verden af i dag."

At give er lettere end at tage Du har jo sikkert et stort netværk blandt unge, forarmede kunstnere... Hvordan har du det med at skulle skalte og valte med deres skæbner?

"Som kurator sidder man jo allerede og vælger, hvad man synes er mest interessant, så jeg er ikke ukendt med rollen eller med at vurdere og valorisere kunstnerisk praksis. At give er så meget lettere end at tage, men det siger sig selv, at man ikke kan give til alle. Selv om Ny Carlsbergfondet er den største yder af kunststøtte, kan den jo ikke dække alle interessenter. Det har jeg egentlig ingen problemer med," siger Toke Lykkeberg, der fortsætter som kunstnerisk leder af Tranen, mens han cirka én gang om måneden skal fordele millioner af kroner til kunstens verden.

Bliver det ikke lidt mærkeligt, hvis alle dine venner i kunstmiljøet nu pludselig begynder at ringe og ønske dig god påske, for det plejer de da ikke, vel?

"Haha. Nej, det gør de ikke. Interessekonflikter er jeg vant til at tackle. Og det er klart, at jeg træder uden for døren, hvis jeg på nogen måde er inhabil. Det er gængs praksis i kunstverdenen."

Tillykke fra chefen Som vi allerede har antydet, er udpegningen af Toke Lykkeberg til Ny Carlsbergfondets bestyrelse noget af en fjer i hatten for både Tranen og Gentofte Kommune. Hans chef, kultur- og ungechef Stine Wilms Høyer, vifter da også med flaget for ham.

"Vi siger meget stort tillykke til Toke Lykkeberg - og er altid glade, når en stor og anerkendt institution, som Ny Carlsbergfondet jo er, værdsætter og vil gøre brug af vores medarbejdere i sin bestyrelse," siger hun.

Vil favne dynamikken Christine Buhl Andersen, forkvinde i Ny Carlsbergfondet og i øvrigt Gentofte-borger, glæder sig over de to nye bestyrelseskolleger.

"Med Lisette Vind Ebbesen og Toke Lykkeberg ombord vil Ny Carlsbergfondets bestyrelse i højere grad favne den dynamik, der for tiden kendetegner den danske kunstscene. Flere kompetencer og en øget faglig bredde i vores bestyrelse skal bidrage til at styrke en kunstscene, som i disse år tilsvarende bliver stadigt mere alsidig, kompleks og internationaliseret," udtaler hun i fondets pressemeddelelse.

Fakta om Ny Carlsbergfondet Ny Carlsbergfondet blev oprettet i 1902 af brygger Carl Jacobsen og finansieres af indtægter fra overskuddet i Carlsberg A/S. I dag arbejder Ny Carlsbergfondet fortsat med at realisere Jacobsens vision om at gøre kunsten tilgængelig for det bredest mulige publikum.

Fondets bestyrelse og dennes formand / forkvinde udpeges af Carlsbergfondets bestyrelse efter forudgående forhandling med de fungerende medlemmer af Ny Carlsbergfondets bestyrelse.

De to nyudnævnte medlemmer af Ny Carlsbergfondets bestyrelse tiltræder 1. april. Herefter udgøres den samlede bestyrelse af Christine Buhl Andersen (forkvinde siden 2020), Lisette Vind Ebbesen (nyudnævnt medlem), Stine Høholt (medlem siden 2017), Morten Kyndrup (medlem siden 2006) og Toke Lykkeberg (nyudnævnt medlem).

