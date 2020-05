Fire ud af fem bydelsbiblioteker genåbner

Gentofte Hovedbibliotek har været åbent en uge, og på onsdag følger bibliotekerne i Ordrup, Gentofte, Vangede og Jægersborg efter. Dyssegård Bibliotek er dog stadig lukket, for det bruges fortsat af klasser fra Dyssegårdsskolen.

Det er muligt at få kortvarig hjælp af en bibliotekar på bydelsbibliotekerne. men det er ikke lovligt at tage ophold på biblioteket. Det vil sige, at man ikke må sidde i f.eks. sofaer, lege i børnebiblioteket, bruge printer og PC'ere, låne grupperum eller bruge læsesal.