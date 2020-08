Fire smittede elever fra Ordrup Gymnasium

I weekenden fik elever på Ordrup Gymnasium beskeden om, at fire af deres gymnasiekammerater var testet positive for corona.

Søren Helstrup, rektor på Ordrup Gymnasium, fortæller til Villabyerne i en mail, at de følger Styrelsen for Patientsikkerheds retningslinjer.

"De anbefaler ikke, at man hjemsender en hel klasse, hvis der blot er tale om et enkeltstående tilfælde. Forholdsreglerne er at tale med Styrelsen, der rådgiver os om evt. hjemsendelse af elever og medarbejdere - og som står for smitteopsporingen," skriver han.