Fire Gentofte-navne med i anerkendt fejring af det københavnske kulturliv

Begge Gentoftes biografer er med i opløbet om at blive kåret til 'Byens Bedste Filmoplevelse', når Berlingskes læsere og deres AOK-jury skal kåre de bedste oplevelser i hovedstaden

Villabyerne - 12. august 2021 Af Jesper Bjørn Larsen

Er Ballegaards Smørrebrød det bedste take away-sted i København og omegn? Har du haft din bedste (stor)københavnske filmoplevelse i enten Gentofte Kino eller Moviehouse Hellerup? Har Cirkusrevyens 2021-forestilling været den bedste forestilling, du har oplevet i det forgangne år?

Hvis du kan nikke anerkendende til et eller flere af de spørgsmål, skal du skynde dig at stemme i Berlingskes AOK-redaktions store Byens Bedste-kåringer. For selv om Gentofte ikke just er København, så har alle fire Gentofte-navne placeret sig blandt de i alt 75 nominerede fordelt på 15 kategorier.

Lidt af en fjer i hatten for Gentofte. Især er det værd at bemærke, at både Gentofte Kino og MovieHouse Hellerup er blandt de fem nominerede i kategorien Byens Bedste Filmoplevelse. Sammen med Grand Teatret, Lynge Drive In Bio og CPH:DOX i øvrigt.

"Det er helt fantastisk at blive nomineret. Det er vi meget glade for og beærede over, det er et stort skulderklap for biografen," siger Sune Lind Thomsen, ejeren af Gentofte Kino. Og han tilføjer:

"Trods en svær periode med coronakrise har vi holdt fast i, at et besøg i Gentofte Kino skal være en unik oplevelse. Så vi har brugt lukkeperioden til at forbedre biografen, både i forhold til komfort og caféoplevelse. Og så er det dejligt med sådan en anerkendelse."

Lykkelig og stolt er også Michael Obel, ejeren af MovieHouse Hellerup.

"Vi kan kun glæde os over, at Gentofte er blevet det rigtige sted at gå hen, hvis man vil have en god filmoplevelse. Vi har sat os selv i verden for at skabe en supergod oplevelse for vores gæster. En oplevelse, som ikke kun handler om selve filmen, men også hyggestunden før og efter filmen, så vi er glade for at blive set og anerkendt for den indsats," siger han.

Positiv opmærksomhed Hos Ballegaards Smørrebrød på Ordrupvej, hvor man siden 1. juli 2020 har kunnet købe luksus-smørrebrød, opdagede indehaverne, kokkebrødrene Simon og Jacob Ballegaard, hæderen, da de vendte tilbage fra sommerferien.

"Det er vi meget stolte og beærede over, og vi har da også lagt det ud på vores Instagram. Det skaber noget positiv opmærksomhed," siger lillebror Jacob Ballegaard, der med glæde også har noteret sig, at Berlingskes madanmelder Søren Frank i midten af juli gav fem ud af seks stjerner til Ballegaard.

Jacob Ballegaard lægger ikke skjul på, at det første år har været hårdt.

"I første omgang skulle folk lige se os lidt an. Da det så gik op for folk, at vi kunne noget, så fik vi godt nok travlt. Vi puklede som gale heste og havde åbent alle ugens dage. Nu har vi givet os selv en ugentlig fridag (mandag, red.) og er nede på kun at arbejde 45-50 timer om ugen," smiler han.

Ballegaards Smørrebrød er nomineret som Byens Bedste Takeaway sammen med Durum Bar (Nørrebrogade 195, Kbh. N), Popl (Strandgade 108, Kbh. K), Famo a Casa (Saxogade 3, Kbh. V) og Surt (Bag Elefanterne 2, Kbh. V).

Må fylde teltet nu I kategorien Byens Bedste Forestilling finder man Cirkusrevyen 2021 i selskab med forestillingerne 'Et tysk liv' (Det Kongelige Teater), 'My Deer Hunter' (Betty Nansen Teatret), 'Lolita for altid' (Teater Republique) og Hamlet (Det Kongelige Teater).

"Vi er da stolte og glade. Det kan vi ikke være utilfredse med," ler Cirkusrevyens direktør, Torben 'Træsko' Pedersen, da vi beder om en kommentar.

Han er også glad for, at Folketinget nu har lempet på coronarestriktionerne, så Cirkusrevyen allerede fra på lørdag - og ikke først fra den 1. september, som det hidtil har været - kan fylde ale pladserne i cirkusteltet. Helt konkret kan Cirkusrevyen nu sælge 1.300 billetter pr. forestilling og ikke som hidtil kun 830.

"Det kommer for sent... men det er trods alt godt, det kommer," siger revydirektøren.

Til Byens Bedste-kåringerne kan man stemme frem til den 23. august inde på Berlingske.dk. Du kan stemme her.

Det er 20. gang, at AOK-redaktionen på Berlingske kårer Byens Bedste inden for en lang række kategorier.