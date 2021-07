I 'Antboy' bliver Pelles liv forandret, da en genmanipuleret tissemyre bider i ham. Foto: Fra filmen Foto: Rolf Konow/Rolf konow

Filmstriben anbefaler tre fede feriefilm

Villabyerne - 09. juli 2021 kl. 07:48 Af Lene Schaumann, cand. mag. og bibliotekar, Gentofte Hovedbibliotek Kontakt redaktionen

Skolebørnenes­ sommerferie er allerede begyndt, og er I en af de mange familier, som har valgt at holde ferie hjemme i skønne Danmark, så læs lige med her.

Ferievejret i Danmark er jo som bekendt ikke kun solbeskinnede, lange dage på stranden ved Vesterhavet og dertilhørende lyse, lune aftener, for "når svalen sine vinger jorden daske, da vil man snart høre regnen plaske".

Og så er det jo rigtig godt at have et par sommerfilm i baghånden, når man kommer hjem fra en dag med silende regn på minigolfbanen i Thyborøn. Her er tre gode bud:

Umage par på rejse Drengen Viggo lever og ånder for et virtuelt spil, som hedder 'Gooseboy'. En dag crasher en rigtig levende gås midt på Viggos altan, og Viggo finder snart ud af, at gåsen kan tale og den hedder Nissemand!

Stakkels Nissemand har brækket sin vinge, og så må Viggo sørge for, at Nissemand kommer hjem til sin gåseflok igen. Nu drager det umage par så ud på en farefuld rejse fyldt med forunderligheder og farverige personligheder.

Hjemme hos os elsker vi film af makkerparret Wikke & Rasmussen, så 'Gooseboy' er helt klart på vores liste over film, vi skal se sammen i sommerhuset i ferien, selvom vores yngste snart er 14 år.

Stormy - sammen er vi fri Den vilde og uregerlige teenager Mika er sendt på sommerferie hos sin noget strenge bedstemor, som har en rideskole. Mika møder hesten Stormy, der ligesom hende selv er vild og uregerlig. Det viser sig, at de to er på bølgelængde, og et helt fantastisk venskab opstår mellem pige og hest. Mikas bedstemor vil af med Stormy, så nu begynder kampen for at få lov at beholde Stormy.

Er I vilde med Stormy, så findes der også en Stormy 2, 3 og 4 på Filmstriben.

Antboy - superhelte­drengen, som bekæmper superskurke

Pelle Nøhrmann er en dreng, som beskriver sig selv som en kylling med tykke briller. En dag sker der dog noget, som får kæmpe betydning for Pelles liv. Han bliver nemlig bidt af en genmanipuleret tissemyre og begynder efterfølgende at få superheltekræfter.

Filmen er lavet over bogserien med samme titel af Kenneth Bøgh Andersen, og der ligger hele tre Antboy-film på Filmstriben. Bøgerne er også supergode, så dem kan I sagtens også låne på Ereolen, både som lydbøger og e-bøger, og få stor glæde af. I skal bare logge på med jeres bibliotekslogin til både Filmstriben og Ereolen.

