Filmstriben anbefaler: Virkelighedsbaseret fransk drama om seksuelle overgreb på børn

'Gud være lovet' fortæller historien om den katolske præst Bernard Preynat, som forgreb sig på børn igennem årtier

Villabyerne - 03. oktober 2020 kl. 07:32 Af Thomas Kastberg, ansvarlig for Hovedbibliotekets Filmklub Kontakt redaktionen

Det franske drama 'Gud være lovet' er virkelighedsbaseret fiktion om, hvordan den katolske præst Bernard Preynat, gennem årtier, kunne komme afsted med at begå seksuelle overgreb på børn. Dette på trods af, at flere af hans overordnede var velvidende om hans seksuelle afvigelse.

Instrueret af Francois Ozon, kendt som en af fransk films mere grænsesøgende instruktører, der med 'Gud være lovet' har skabt hans nok mest sobre og nøgterne værk. For en gangs skyld træder han i baggrunden som instruktør og giver skuespillerne plads. Et klogt og nødvendigt træk, med tanke på emnets alvorlighed.

Fortrængte minder Filmens første hovedperson er den succesrige bankmand Alexandre. Et roligt og kontrolleret menneske, der lever et tilsyneladende perfekt liv med en sød kone og hele fem børn og er en moderat borgerlig katolik. Men han blev som barn, ved adskillige lejligheder, seksuelt krænket af Preynat.

I 30 år levede han med med de uhyggelige fortrængte barndomserindringer. Tilfældigvis opdager han, at Preynat stadig er i kirkens tjeneste og arbejder med børn, bl.a. i forbindelse med forberedelse til firmelse (den katolske konfirmation).

Alexandre tager kontakt til fader Preynat, og kirken arrangerer et møde mellem de to. Her tilstår Preynat sådan set alt, men i og med at overgrebene er foregået for over 30 år siden, er kardinalen Philippe Barbarin ikke til sinds at reagere på anklagerne. Dette efterfølges af en klage, men stadig ingen forsoning og afklaring.

Alexanders bevidstliggørelse af barndommens overgreb og reaktion på kirkens forsøg på at bagatellisere og skjule overgrebene, får ham til at opsøge to barndomsvenner fra dengang. Snart viser det sig, at omfanget af uhyrlighederne har været langt større.

Ødelagt liv Herefter følger vi to andre ofre, Francois og Emmanuel, som begge har vendt kirken ryggen. For den frembrusende Francois virker det som om, at fortidens misbrug er et overstået kapitel. Han ønsker at få kirken ned med nakken, en masse medieomtale og alternative stunts. Den arbejdsløse og udadreagerende Emmanuel, er den mest ødelagte af de tre - psykisk såvel som fysisk. Han lever i et usundt forhold, med en anden misbrugt, men kaster sig hovedkulds ind i kampen for retfærdighed; det eneste der kan give hans kaotiske liv mening.

Elegant stafetløb Som sagt er 'Gud være lovet' en meget sober film i forhold til Ozons tidligere værker. Dog er der plads til formmæssige eksperimenter. Bl.a. benytter i Ozon 'Gud være lovet' et markant fortællegreb, idet han skifter hovedperson to gange, hvorved vi får lov at følge deres dagligdag. Det giver en glimrende indblik i, hvordan de tre mænd og deres nærmeste, på vidt forskellige måder, har håndteret seksuelt misbrug som barn. Et virkeligt elegant stafetløb.

Alt i alt, har vi med 'Gud være lovet', fået en aktuel vigtig og grundig fortalt film om den katolske kirkes hykleri og skændige overgreb. Lavmælt, nuanceret og med store troværdige skuespilpræstationer.

Den nu 75-årige Bernard Preynat blev i marts år idømt fem års fængsel, mens kardinalen Philippe Barbarin trådte tilbage samme måned.