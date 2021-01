'Beats' fra 2018 skabt af Brian Welsh er en film om, hvad musik kan betyde for et venskab. Pressefoto

Filmstriben anbefaler: Venskab gennem og i musikken

Med disse ord starter filmen 'Beats', som er en lille sort/hvid film om to teenagedrenges venskab på enkelt dag i Skotland i 1994. Johnno er den tilbageholdende dreng, som ikke rigtigt kan finde sin plads i verden af bar generthed, og som ikke får sagt fra overfor stedfaren. Samtidig er han ikke til at stå for i sin naive tilgang til livet.

Spanner er en højtråbende festabe, som lever et barskt liv uden forældre. Han har kun en kriminel storebror, der smider Spanner ud af lejligheden efter forgodtbefindende. Spanner har meget imod sig, men er så sød i sin tro på, at alting nok skal ordne sig og i sin kærlighed til bedstevennen Johnno.

Filmen er netop en hyldest til menneskers behov for at mødes og specielt en hyldest til ungdommen.

De to unge skuespillere, der portrætterer Johnno og Spanner, har en fantastisk kemi sammen. Vi kommer ind under huden og mærker frustrationerne, forstår skænderierne og krydser fingre for, at de finder hinanden igen, når loyaliteten sættes på prøve.