Filmstriben anbefaler: Umulig kærlighed i Indiens skæbnetime

'Viceroy's House' er en barsk film. Men det er samtidig også en kærlighedsfilm, som fortæller om kampen for at være sammen uanset religion

Vi befinder os i Delhi, Indien i 1947. Viceroy-paladset står på den anden ende, da den nye Viceroy, Lord Mountbatten, skal ankomme. Det myldrer med ansatte over det hele. Alt i hele det gigantiske palads bliver pudset og plejet for at være i sin skønneste orden til ankomsten af den nye Viceroy (vicekonge).

Lord Mountbatten er sendt af sted som den allersidste 'Viceroy of India'. Han skal stå i spidsen for at forberede arbejdet med, at briterne efter tre århundreder skal forlade Indien. Indien skal være et selvstændigt land og selv stå for at lede hele landet.

Det er et kæmpe arbejde på forhandlingsfronten, da Indien består af tre forskellige religioner, hinduer, sikher og muslimer.

Med sig til Indien har Mountbatten sin viljestærke kone, Edwina, og deres datter Pamela. Lord Mountbatten forsøger at forhandle sig frem til en aftale mellem de to store politiske ledere, Jawaharlal Nehru, som gerne vil have, at Indien forbliver én stor samlet nation efter uafhængigheden, og Muhammad Ali Jinnah, som ønsker, at Pakistan bliver en selvstændig muslimsk stat.

Edwina Mountbatten begynder straks at lave om på forholdene i Viceroy's House. Førhen måtte indere ikke spise med ved måltiderne, men Edwina insisterer på, at minimum 50 procent eller mere af de inviterede skal være indere.

Hun får hjælp af nogle unge indiske kvinder, som er ansat ved paladset. Den unge og smukke Alia er en af dem.

Som Mountbattens nye personlige tjener begynder inderen Jeet. Han har tidligere arbejdet som fængselsbetjent i det fængsel, hvor Alias far var uretmæssigt fængslet.

Forelskelse på tværs af religioner Da Jeet genser Alia efter flere år, bryder forelskelsen i hende frem igen på fuldt blus. Men Alia er muslim, og Jeet er hindu, så Alia har gjort det klart for Jeet, at deres forhold aldrig vil kunne blive til noget. Oven i hatten er Alia allerede lovet væk til en muslimsk mand, som har kæmpet for briterne i krigen i Europa.

Blodige optøjer Der opstår flere og flere blodige optøjer igennem hele Indien, og Mountbatten får besked på, at han er nødt til at speede forhandlingsprocessen op, da man regner med, at når briterne først er ude af landet, vil der falde ro på.

Med Gandhi som en af Mountbattens rådgivere forsøger han at forhandle sig frem til at lade Indien blive som én samlet stat, men det er umuligt at komme igennem med.

Autentisk oplevelse I filmen bruger man sort/hvide sekvenser for at illustrere, hvordan det var i 1947.

Det giver en autentisk oplevelse, og man bliver meget involveret i Indiens skæbne, når man ser filmen.

Det er Gurinder Chadha, en kvinde med indisk oprindelse, som har instrueret filmen, og det er gjort med stor kærlighed.

Filmen er yderst seværdig både for selve det historiske i filmen, men samtidigt er den lavet så utroligt godt, så man føler sig som en del af både hele konflikten i Inden, men også kærlighedskonflikten mellem Jeet og Alia.

Hvis du kan lide serier som 'The Crown' og 'Victoria', så vil du helt sikket også kunne lide 'Viceroy's House'.

Stream den gratis på Filmstriben.dk. Du logger på med dit cpr-nummer og pinkode, som du låner med på biblioteket.

