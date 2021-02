Se filmen ?Midnight in Paris? på Filmstriben. Pressefoto

Filmstriben anbefaler: Tag til Paris med Woody Allen

Villabyerne - 07. februar 2021 kl. 07:32 Af Lene Schaumann, bibliotekar Gentofte Hovedbibliotek Kontakt redaktionen

Det er vinter. Det er nedlukning. Det er hjemmeskole og hjemmearbejde med frustrerede teenagere og opgivende forældre. Vejret kan ikke finde ud af, om det skal være frost og sne eller bare sjap og regn.

Det er bare sådan en tid, hvor vi må finde nydelsen og få humøret løftet ved hjælp af noget kunst og kultur. Jeg trængte i hvert fald sådan til at se noget rigtig hyggeligt.

Noget, hvor jeg kunne drømme mig væk i smukke scener fra fjerne byer og landskaber og samtidig blive underholdt af en rigtig god historie. Det må jeg sige så sandeligt bliver opfyldt i denne dejlige Woody Allen-film fra 2011: 'Midnight in Paris'.

Handlingen er sat i nutidens Paris, og i de første cirka tre minutter lytter vi til noget dejlig fransk musik og ser billeder fra byen. Solbeskinnede caféborde i Paris, regnvåde brosten i Paris. Skønne haver, museer og monumenter i Paris.

Vild med Paris Vi møder Gil (Owen Wilson) med sin kæreste Inez (Rachel McAdams), gående hånd i hånd, og vi fornemmer, at især Gil er helt vild med Paris.

Han priser byen til skyerne og drømmer om at sidde på et lille loftsværelse og skrive bøger og bo og leve i Paris.

Gil er en succesfuld forfatter fra Californien, hvor han bruger sin tid på at skrive filmmanuskripter. Imidlertid er han i øjeblikket i gang med at skrive en bog, da han selv mener, at han har større potentiale som forfatter end "bare" at skrive film. Gil er i Paris med sine svigerforældre, og da de to unge mennesker snart skal giftes, går meget af turen med at kigge på ting og sager til deres nye hjem i Californien. Gil er ikke helt med på alle planerne om de mange dyre ting, som skal anskaffes, og en aften har han fået lidt for meget af det hele, så han undskylder sig og vil gå en tur for sig selv.

For meget rødvin Gil går igennem Paris' gader og sætter sig ned ved en lille plads foran en kirke og blunder lidt, da han har fået lidt for meget rødvin. Han vågner ved, at der stopper en ret flot gammel bil med nogle unge mennesker i, som kalder ham til sig, og han kører med dem.

Det viser sig, at det er nogle festlige typer, som slæber ham med til en elegant fest. Han tror først, at han er havnet i et kostumebal eller noget i den stil. Han møder både Fitzgerald-parret, Cole Porter og Ernest Hemmingway, og de fester og drikker og turer rundt fra den ene bar til den anden hele natten.

Gil kan ikke helt forstå, hvad det er, som foregår. Langsomt går det dog op for ham, at han må være havnet i de rigtige 1920'ere, for da han til sidst forlader de andre, kan han ikke finde tilbage til stedet, hvor de sidst sad og drak, ham og Hemmingway. Nu ligger der et møntvaskeri.

Gil trasker slukøret tilbage til hotellet i nutidens Paris. Næste aften prøver han at tage sin kæreste med hen til pladsen foran den lille kirke, men da hun har siddet og ventet på, at noget skulle ske i flere timer, ender hun med at tage tilbage til hotellet og efterlade Gil på pladsen.

Klokken slår midnat på den lille kirkes klokketårn, og så kommer der en fin gammel bil kørende, og bildøren åbner sig for Gil. Han træder indenfor og møder til sin store glæde Hemmingway fra aftenen før. Han er tilbage i 1920'ernes Paris.

Det er helt tydeligt, at instruktøren, Woody Allen, må være smaskforelsket i Paris. Det er lykkedes ham at forbinde forelskelsen i en by med en skøn historie om en forfatter, som rejser tilbage i tiden og oplever de brølende 1920'ere sammen med datidens store kulturpersonligheder.

Det er ikke kun en kæmpe cadeau til byen, men også til datiden. Man fornemmer, at Allen ikke kun er vild med Paris, men måske rigtig gerne ville have levet i 1920'ernes Paris. 'Midnight in Paris' vandt både en Oscar og en Emmy for bedste originale manuskript i 2012, og det må jeg sige, den fuldt fortjener.

Jeg var solgt Jeg var sådan set allerede solgt efter de første tre minutters lange indledning med scener fra Paris i denne film og drømte mig til Paris.

Der er faktisk kun 1.231 km fra Hovedbiblioteket i Gentofte til Paris. En køretur på 12 timer og 38 minutter ifølge min mobil. Det må blive første stop på turen, når vi engang åbner og kan komme ud og se skønne Europa igen. Med el-bil eller tog selvfølgelig, så naturen ikke tager unødigt skade. Jeg glæder mig!

Se filmen på www.filmstriben.dk med dit cpr.nr. og pinkode, som du normalt låner med på biblioteket.

