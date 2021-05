Se den nervepirrende og fascinerende dokumentar Assassins på Filmstriben.dk. Pressefoto

Filmstriben anbefaler: Syret historie om snigmord

Dokumentaren 'Assassins' fortæller den vilde historie bag det spektakulære snigmord på Kim Jong-nam, som var halvbror til Nordkoreas nuværende leder Kim Jong-un

Villabyerne - 24. maj 2021 kl. 14:45 Af Thomas Kastberg, leder af Gentofte Hovedbiblioteks filmklub Kontakt redaktionen

Mordet skete februar 2017 i Malaysia i hovedstaden Kuala Lumpurs lufthavn. Via overvågningskameraer kunne hele verden overvære, at det var to unge kvinder, der stod bag det tilsyneladende koldblodige overfald, da de smurte den dræbende nervegift 'VX' i hans ansigt. Vi ser de to kvinder løbe mod to forskellige toiletter med hænderne væk fra deres kroppe, tydeligvis forsigtige med ikke at røre nogle flader. Vi ser den vaklende Jong-nam søge hjælp. Kort tid efter er han død.

Kvinderne der tog livet af Jong-nam, vietnamesiske Doan Thi Huong og malaysiske Siti Aisyah, bliver få dage senere arresteret, og findes de skyldige, kan de se frem til dødsstraf ved hængning. Begge kvinder hævder fra start, at de troede, de var skuespillere i et japansk skjult-kamera show og havde ingen idé om, hvad de reelt havde gang i og forårsagede. Ja, virkeligheden overgår i dén grad fantasien i 'Assassins'.

Herefter følger vi på tætteste hold retssagen mod de to kvinder, og bid for bid bliver den ufattelige historie stykket sammen.

Kim Jong-nam var ældste søn af Nordkoreas tidligere leder Kim Jong-Il og fra cirka 1994 til 2001 kørt i stilling til at overtage styringen af landet efter sin far. Så vidt kom det aldrig med Jong-nam. Han dumpede ned ad rangstigen i det totalitære regime, blandt andet efter han i 2001 forsøgte at rejse ind i Japan på et forfalsket pas. Han forklarede dengang, at han ønskede at besøge Disneyland med sin søn. I 2003 blev han landsforvist og slog sig ned i den kinesiske enklave Macau - Asiens svar på Las Vegas. Selv har han udtalt, at hans mere reformvenlige tanker var årsagen til, at han blev smidt ud af landet. Herfra blev han en af Nordkoreas højst profilerede kritikere og, som dokumentaren antyder, havde han indledt et samarbejde med CIA. Om dét var dråben, der kunne få Kim Jong-un til at beordre sin egen halvbror myrdet, står hen i det uvisse.

På trods af 'Assassins' komplet syrede historie, er det en ret ligetil, lavmælt og sober dokumentar. Den kortlægger og rummer på elegant vis nordkoreanske magtkampe, CIA's rolle, fattigdom, udnyttelse, politiets inkompetence og meget andet.

Instruktør Ryan White, der er kendt for den fremragende Netflix dokumentar 'The Keepers', tager en journalistisk tilgang, der primært bygger på lydoptagelser fra retslokalet, interviews med især forsvarsadvokaterne og journalister tæt på sagen. Man får et godt indblik i Aisyah og Huongs baggrunde, således de bliver fuldt afrundede personligheder - ikke blot ansigter i en bizar nyhedshistorie. Denne viden er også afgørende for at forstå, hvordan de overhovedet kunne blive involveret i denne forbrydelse. At kvinderne troede, de blot var en del af en 'skjult kamera'-spøg lyder på overfladen helt absurd, men 'Assassins' graver dybt i dette argument og viser, at det faktisk er meget sandsynligt, at de blot var marionetdukker for en gruppe nordkoreanske agenter, der selv slap væk.

Hvordan det hele ender, skal ikke nævnes her. Se i stedet denne fremragende, lærerige og dybt nervepirrende dokumentar på Filmstriben.