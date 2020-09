Send til din ven. X Artiklen: Filmstriben anbefaler: Stor film om stille liv i Sønderjylland Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Filmstriben anbefaler: Stor film om stille liv i Sønderjylland

'Onkel' af Frelle Petersen greb anmeldere og biografgængere om hjertet

Villabyerne - 05. september 2020 kl. 06:52 Af Dina Lemming Pedersen, bibliotekar, Gentofte Hovedbibliotek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

'Onkel' griber dig om hjertet. Nogle gange blidt, andre gange så hårdt, at du næsten ikke kan holde det ud. Den minder dig om at værne om livets små begivenheder og detaljer, og det gør lidt ondt, men det føles også godt at blive rusket lidt op. Tilværelsen på et lille landbrug skildres så fint, råt og subtilt, at filmen får én til at tage sit eget liv op til revision. Hvad er i bund og grund vigtigt for mig? Men faktisk sker der ikke så meget i 'Onkel'. Årets langsomste, danske film blev den kaldt i 2019 - den første replik falder efter otte et halvt minut.

Vi er på en gård i Sønderjylland, hvor Kris på 27 bor og arbejder sammen med sin onkel. Kris har mistet sine forældre, og onklen har haft et slagtilfælde, så Kris' dyrlægedrømme efter gymnasiet blev lagt på is. Nu er hun landmand. Vi følger deres små rutiner på gården, hvor der ikke bliver vekslet mange ord - de kender arbejdsfordelingen. Onklen skal have Nutella til morgenmad, Kris ryster yoghurten. TV'et bliver tændt, og selvom vi ikke kan se skærmen, så fortæller underteksterne os om alt det dramatiske, der sker ude i verden. Det er langt væk fra Emmerske. Køerne skal malkes, kornet høstes, forældrenes grave besøges. Og der skal spilles scrabble. Kan ordet toiletkrukke godkendes? I en særlig fin og kærlig scene skal onklen klippe spidserne af Kris' hår, og han går til sagen med stor selvtillid - han har da klippet en del får.

Bag rutinerne, i en trækning ved mundvigen, i et sigende blik eller i et enkelt ord eller handling finder man et brusende hav af følelser, længsler, sorg, kærlighed og drømme.

Men stilhed er også et svar, fastholder filmens instruktør, 38-årige Frelle Petersen.

"Det er virkelig rigtigt, at københavnere snakker meget mere end sønderjyder. Men bare fordi man ikke rabler løs, er man ikke mindre dannet eller mindre intellektuel.

Den usagte kommunikation er også klog, og derfor har den været så vigtig for mig at få med," siger han. (Kristeligt Dagblad, 13.11.2019)

Alting ændrer sig den dag Kris hjælper en kalv til verden, der ligger skævt. Dyrlægen fornemmer hendes interesse og evner og puster til hendes dyrlægedrøm. Hun møder også Mike, der drømmer om at studere i København og som bestemt ikke har lyst til at overtage slægtsgården. Men hvordan vælger man mellem drøm, kærlighed og familie?

"Jeg elsker medmenneskelighed, og jeg vil gerne selv sørge for, at alle har det godt. Med ' Onkel' ville jeg gerne undersøge, hvordan det er, når empati bliver så ekstremt, at man ikke lever sit eget liv på den måde, som man allerhelst gerne vil," siger Frelle Petersen. I arbejdet med 'Onkel' påtog Frelle Petersen sig som en blæksprutte rollerne som researcher, manuskriptforfatter, instruktør, fotograf og klipper. Han betegner processen som en slags method acting, bare bag kameraet, hvor han undervejs "blev nærmest besat af at ramme den lige i røven", så filmen "i hele sin dna" emmede af det Sønderjylland, Frelle Petersen selv kender fra sin opvækst.

"Jeg følte en forpligtelse til at lave et autentisk, men fiktionsbåret drama, som portrætterer en dialekt og et miljø, jeg genkender. Bare fordi man er fra provinsen og går i Kan­sas-bukser, er man ikke en idiot. Det er kærlige mennesker," siger han. (Politiken, 18.11. 2019)

Filmens to hovedpersoner er også i virkeligheden onkel og niece, og filmen er optaget på onklens gård i Sønderjylland. Replikkerne er udelukkende på sønderjysk, og alle skuespillerne har rødder inden for en radius af 15 kilometer fra gården, for kommer man fra Sønderjylland, vil man vide, at det er omtrent så langt, man kan gå, før dialekten ændrer sig.

'Onkel' får de varmeste anbefalinger herfra. Filmen kan ses gratis via bibliotekernes filmsite, filmstriben.dk.