Filmstriben anbefaler: Sommerfilm til børn

Måske nåede I slet ikke at få fat i et sommerhus, inden de blev udlejet alle sammen, og I må derfor holde ferie hjemme i lejligheden eller huset. Det, man populært kalder for staycation. Og det kan altså også være sjovt at udforske de lokale seværdigheder, som man måske aldrig når i hverdagen.

Selvom Danmark er dejligst om sommeren, så har vejret det jo med at drille os lidt herhjemme. Så indimellem, når regnen bare siler ned, hvilket den desværre har gjort en del på det seneste, er man nødt til at putte sig på sofaen med hyggesokker og nattøj og en varm kop kakao og se film sammen med børnene - eller alene - og det er altså også bare dejligt at få lov til en gang imellem.

Den handler om drengen Victor, vennen Jacob og hunden Pølse og en sommerferie fyldt med tant og fjas. Deres lille søvnige by terroriseres af bøllen Orla Frøsnapper, så Victor og Jacob forsøger at narre Orla med kløgtighed og snarråd. Samtidigt rykker der et cirkus til byen, og hvad bringer det mon med sig...

Ivan Olsen får immer og altid buksevand, og Ivans far synes, at Ivan skal træne og komme i form og blive stor og stærk. Ivan møder en heks og bliver tryllet stor og stærk. Men er det nu også løsningen på alle hans problemer?

Den lille zebra Khumba er født uden halvdelen af sine striber, og derfor udstødes han af sin flok. For at blive som de andre, rejser han gennem ørkenen for at finde det fortryllede vandhul, men hvor mange striber skal der i virkeligheden til for at være en rigtig zebra?

Filmen er både sød og sjov, og jeg morede mig mindst lige så meget som min søn, da vi sad og så denne film sammen. Den er lidt i genre med 'Madagascar' sådan rent humormæssigt, men tager point hjem for at have en rigtig fin morale med sig, og fordi den bare er animeret både morsomt og sødt.