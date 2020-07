Filmstriben anbefaler: Smuk natur og barsk historie fra Island

Den midaldrende politimand Ingimundur har mistet sin kone, og midt i sorgen er samværet med det ni-årige barnebarn Salka hans største glæde. Pressefoto

Villabyerne - 10. juli 2020 kl. 08:22 Af Lisa Stahlhut, bibliotekar, Gentofte Hovedbibliotek

'En hvid, hvid dag' fra 2019 er en rørende islandsk film af instruktøren Hlynur Pálmason, der er uddannet fra den Danske Filmskole.

Fortællingen er flot filmet og fyldt med smukke scener fra den barske islandske natur, og der er her store følelser på spil, såsom kærlighed, sorg, vrede og smerte. En historie om et menneske, der er blevet efterladt tilbage.

Filmen kan ses gratis på Filmstriben.dk.

Allerede fra en af de første scener kan man fornemme, at det nok bliver en barsk historie. I fugleperspektiv følger man med kameraet en slingrende bil i tågen på en islandsk landevej. Bilen kører ud over en skrænt, og her mister historiens hovedperson Ingimundur (Ingvar Sigurdsson) sin kone - kvinden i hans liv - og bliver med et slag enkemand.

Den midaldrende politimand Ingimundur virker udadtil som en noget bister og utilnærmelig mand.

Han har orlov efter konens død og prøver at bearbejde sin sorg ved at renovere datterens afsidesliggende hus, og noget modvilligt går han også hos en terapeut.

Hans største glæde midt i sorgen er samværet med sit ni-årige barnebarn Salka, som han ofte passer. Hun spilles meget ægte af instruktørens egen datter Ída Mekkín Hlynsdóttir.

Relationen mellem de to og den kærlighed, man fornemmer mellem dem, er utrolig rørende, og man ser her en helt anden side af den meget maskuline Ingimundur, nemlig en meget nærværende og omsorgsfuld bedstefar til Salka.

Sorgen bliver til vrede På et tidspunkt i filmen begynder det at gå helt skævt for Ingimundur, da sorgen bliver kanaliseret over i vrede, og historien får et krimi-element over sig.

Han plages af en nagende fornemmelse af, at hans afdøde kone havde en affære. Han bliver besat af tanken om at finde sandheden om sin kone, og efterhånden er han helt overbevist om, at hun var ham utro, og at den skyldige er en bestemt mand på hans fodboldhold.

Han begynder at stalke manden og oparbejder en hævntørst, der bare vokser og folder sig ud i fuldt flor, hvilket også til tider ender i flere både voldsomme og komiske scener.

En film med nerve, hvor især Ingvar Sigurdssons flotte præstation som Ingimundur hele vejen igennem er eminent, og hvor samspillet med barnebarnet Salka gør indtryk.

En film, der sætter sig og ikke forlader én lige med det samme.

Himmel og land i ét Som en lille sidebemærkning skal det nævnes, at filmens titel, 'En hvid, hvid dag', er valgt af instruktøren, da den refererer til et begreb og fænomen på Island, hvor sne eller tåge får himmel og land til at stå i ét, hvor det hedder sig, at de levende på disse dage kan kommunikere med de døde.