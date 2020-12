Filmstriben anbefaler: Skeletterne rasler ud af skabet, da familien samles

Familien Weston har længe været spredt for alle vinde, indtil en krisesituation opstår og bringer de tre søstre, Barbara (Julia Roberts), Ivy (Julianne Nicholson) og Karen (Juliette Lewis), tilbage til barndomshjemmet i Osage County.

En dysfunktionel familie med en hel del hemmeligheder og konflikter, og det går mildest talt ikke stille for sig, da de samles igen.

Allerede fra begyndelsen kan man fornemme store spændinger mellem dem. Violet er syg med kræft og er hårdt ramt både psykisk og fysisk efter kemobehandlinger, og hun tager lige lovlig meget smertestillende medicin, som gør, at hun sejler døsigt rundt, alt imens hun er rasende, gemen og ondskabsfuld over for Beverly.