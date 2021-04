Filmstriben anbefaler: Sjov og spas i landsbyen

Den flotte journalist Tamara Drew får sat en lille lands by på den anden ende. Pressefoto

Villabyerne - 17. april 2021 kl. 15:08 Af Lene Schaumann, cand. mag., Gentofte Hovedbibliotek Kontakt redaktionen

Ugens anbefaling er filmen 'Tamara Drew' instrueret af Stephen Frears.

Vi befinder os langt ude på landet i England i et væld af pittoreske sommerlandskaber, snoede veje omkranset af stendiger, grønne marker så langt øjet rækker og den obligatoriske del af enhver engelsk landsby med respekt for sig selv; en ældgammel pub.

Lidt uden for den lille landsby har den succesfulde forfatter Nicholas Hardiment og hans hustru Beth etableret et velbesøgt skriverefugium for forfattere, som ikke nødvendigvis har særlig stor succes endnu.

Til at hjælpe sig på gården har de blandt andre ansat den lokale fyr Andy, som er vokset op i byen, men har været væk i mange år. Efter et kæmpe personligt nedbrud søgte han hjem til sin fødeby og har fundet sig godt til rette som handymand hos parret.

Hustruen Beth er arbejdsbien, som sørger for, at de mange forfattere bliver møgforkælede med nybagt bagværk i alskens afskygninger og fantastiske måltider og masser af vin.

Der bliver dækket op i den idylliske have til både frokost og aftensmad, og det her skriverefugium er bare et sted, der på alle måde emmer af idyl og velvære.

Vi vil i virkeligheden bare gerne være der sammen med dem og nyde den charmerende stemning, smage maden og drikke et smagfuldt glas vin.

Ikke alt er idyl

Ret hurtigt finder vi dog ud af, at noget lurer under overfladen. Alt er ikke så idyllisk, som det ser ud til for ægteparret, da den succesfulde forfatter og husbond har ret svært ved at beholde sine bukser på, når unge fans smider sig for hans fødder.

Den smukke journalist, Tamara Drew, er vendt tilbage til byen for at sælge sin afdøde mors hus.

Tamara er i virkeligheden den grimme ælling, som efter en meget vellykket næseoperation vender hjem, som den ufatteligt smukke svane til sin lille hjemby.

Det vækker temmelig stort ståhej i skriverefugiet, da hun kommer forbi for at hilse på.

Både handymanden Andy, husbond Nicholas og flere af de derboende forfattere er ved at tabe både næse og mund, da de ser den meget attraktive Tamara kravle over diget i meget små shorts og en lille top.

I den anden ende af byen ligger et faldefærdigt, nedlagt busstoppestedsskur, hvor to unge teenagepiger holder til i jagten på bare en lille smule spænding i den søvndyssende by.

De ved alt om alle og opdager hurtigt, hvis noget spændende skulle ske. Og en dag sker miraklet. Den hjemvendte grimme ælling har været på en lokal musikfestival for at interviewe en hot shot trommeslager fra et populært britisk punkband. Og da trommeslageren Ben lige har slået op med sin utro kæreste fra bandet, kaster han sig frådende over den smukke journalist Tamara og ender med at flytte ind hos hende til stor glæde for de unge teenagere og stor beklagelse hos de mange interesserede mænd i skriverefugiet. Og så kan alle de mange forviklinger ellers gå i gang.

Det her er en virkelig sjov film. Jeg sad og kluklo lige fra begyndelsen, og det blev jeg ved med gennem hele filmen.

Skuespillerne er utroligt velcastet og de leverer en pragtpræstation allesammen.

Manuskriptet er lavet over en avisstribe, og de har gjort et vellykket arbejde med at få historien fra avisstribe og op på det store lærred.

Jeg valgte at se filmen, 'Tamara Drewe' på grund af instruktøren Stephen Frears, som jeg er ret vild med som instruktør. Og jeg må sige, at jeg sjældent er blevet så glædeligt overrasket over en romantisk komedie som denne. Se filmen gratis på Filmstriben.dk.