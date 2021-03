Nu kan du se filmen ?Nøgen frokost? af David Cronenberg på Filmstriben. Pressefoto Foto: 1996-98 AccuSoft Inc., All rights reserved

Filmstriben anbefaler: Se en syret nøgen frokost

Villabyerne - 21. marts 2021 kl. 07:09 Af Mattias Blicher, cand.mag., Vangede Bibliotek Kontakt redaktionen

Ugens anbefaling fra Filmstriben er filmen 'Nøgen frokost' af David Cronenberg.

For tiden kommer filmatiseringer af bøger i en lind strøm. Og sådan har det egentlig altid været. Film er ikke litteratur, men filmen drages til stadighed af litteraturen. Indimellem er det sågar selve forfatteren, der får tilegnet en film.

'Nøgen frokost' fra 1991 af David Cronenberg er hverken en decideret filmatisering eller et forfatterportræt. Eller så er den begge dele på én gang.

Forfatteren William S. Burroughs var en del af beat-bevægelsen, hvis kongstanke var at nå ind til menneskets inderste tanker og drifter og frisætte dem i kunsten. I 1959 udkom Burroughs' 'Nøgen frokost'. Især i USA fik romanen en stormfuld modtagelse og blev forbudt flere steder på grund af et voldsomt sprog og de i manges øjne uanstændige beskrivelser af sex og indtagelse af stoffer. Bogen var med til at ruske op i det tilknappede konforme vestlige samfund og bliver i dag betragtet som en klassiker.

Problemet med mange film, der forsøger at skildre beat-litteraturen, er, at de ikke formår at favne det grænseoverskridende i alle dets facetter i selve beat-litteraturen.

Cronenbergs 'Nøgen frokost' er dog af en anden støbning. Burroughs' udsyrede vignetter, hvor narkomanen William Lee, der er et slags alter ego for Burroughs selv, rejser rundt i verden som en slags undercover agent, får i Cronenbergs hænder lidt mere struktur. Ved at zoome en smule ud fra selve teksten og gøre Lee (som i filmen hedder Bill til fornavn) til en forfatter in spe, bliver Cronenbergs filmatisering også til et portræt af Burroughs uden at være decideret biografisk. Og Burroughs' skizoide prosa træder dermed også en smule i baggrunden. Men det gør dog ikke filmen mindre bizar eller udflippet.

I filmen er Bill en skadedyrsbekæmper, der bliver afhængig af den hallucinerende gift, som egentlig er beregnet til skadedyrene. En stor bille begynder at tale til ham, hans kone Joan er spion og skal likvideres. "Det skal gøres i denne uge, og det skal gøres meget elegant."

Bill og Joan udfører deres 'William Tell-handling', ligesom Burroughs og hans kone gjorde en beruset aften i Mexico City i 1951.

Joan placerer et glas på sit hoved, men i stedet for at skyde glasset rammer Bill Joan i panden med sin pistol, ligesom Burroughs også (ved et uheld) dræbte sin egen kone. Og herfra begynder virkeligheden for alvor at skride. Bill flygter - fysisk eller psykisk - til et område kaldet Interzone med kun én ting på hjernen: 'Udryddelse af al rationel tænkning'.

I 'Nøgen frokost' inviterer Cronenberg publikum til at tage en bid af en fordærvet djævelsk underverden. Cronenbergs særlige body-horror - det her mareridt af metal og kød, lyst og infektion - finder en ligemand i Burroughs 'prosa. De to deler samme smag, når det kommer til det groteske, og det er helt afgørende for, at Cronenbergs film så vellykket har overlevet tidens mange tænder. Netop fordi filmen hverken er et direkte forsøg på at oversætte bogen til billeder eller et biografisk portræt, men nærmere er en sammensmeltning af de to kunstneres sind, er 'Nøgen frokost', altså filmen, på sin egen måde et mesterværk. Som et perfekt vanskabt barn.