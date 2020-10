Nu kan du se filmen ?The Bookshop? på Filmstriben. Pressefoto

Filmstriben anbefaler: Se 'The Bookshop' og kom ned i gear

Villabyerne - 24. oktober 2020 kl. 14:39 Af cand.mag. Lene Schaumann, Gentofte Hovedbibliotek Kontakt redaktionen

Vi er tilbage i 1959, og scenen er en fiktiv, lille kystby et sted i England. Florence Green har mistet sin mand i krigen, og med sin status som enke drømmer hun nu om at skabe sig et nyt liv.

Florence er flyttet til den lille by Hardborough og har besluttet sig for at åbne en boghandel - en lille bookshop.

Til det formål har hun udset sig et hus midt i byen "The old Townhouse", som har stået ubeboet i mange år.

Hun møder dog modstand helt fra starten. Bankmanden vil ikke låne hende penge til at købe huset, og advokaten har slet ikke hendes interesser for øje. Det lykkes hende dog alligevel at få rejst kapital til at købe huset, og hun begynder at indkøbe en masse gode bøger. Hendes mission er nemlig, at alle bøger i hendes lille book­shop skal være værd at læse. Hvis hun ikke kan lide en bog, så vil hun ikke sælge den i sin forretning.

Florence bliver inviteret med til en fest hos én af byens prominente damer og er egentlig noget overrasket over invitationen. Hun finder dog hurtigt ud af, at modstanden mod hendes lille bookshop er forårsaget af Violet, som holder festen, og at Violet har en helt anden dagsorden for den historiske bygning "The old Townhouse".

I byen bor også den, efter sigende, excentriske enkemand Mr. Brundish. Han er en ældre mand, som bor helt alene i sit kæmpe hus langt uden for byen, og han viser sig aldrig offentligt i byen. Han går ture for sig selv langs vandet, men ellers møder byens beboere ham aldrig.

Han følger dog alligvel med i byens sladder gennem sin hushjælp og har fattet sympati for Florence Greens lille book­shop. Hun modtager et brev fra ham, hvor han beder hende om at sende bøger til ham.

Det bliver startskuddet til et følsomt bekendtskab, og vi følger nu udviklingen i Mr. Brundish og Florence Greens alliance mod resten af byen. Samspillet mellem de to er bygget langsomt op og ender med en meget fin gestus, som viser sig at være skæbnesvanger.

Har du brug for en afstressende film, som kan hjælpe dig med at komme helt ned i gear, ja så er det her lige sagen. Det betyder ikke, at der ikke sker noget i filmen. Der sker en masse. Det går bare vidunderligt langsomt. Bill Nighy, som spiller Mr. Brundish, stjæler fuldstændigt billedet fra den egentlige hovedrolle, Florence Green, som bliver spillet af Emily Mortimer. Hans præstation er virkelig blændende. Han kan noget med sin ansigtsmimik og kropssprog, som siger mere end tusind ord. Det betyder ikke, at Emily Mortimer ikke spiller godt, for det gør hun bestemt også. Bill Ni­­ghy ejer bare den film.

Der er en smuk følsomhed over filmen, som er meget få film forundt. På billedsiden er den også utroligt smuk. Der er billeder og scenarier, som man bare har lyst til at rejse til og opleve selv. Mange dele af filmen er efter sigende filmet i Nordirland, hvor man har fundet et landskab og en by, som passede på tidsperioden og beskrivelsen fra bogen.

Se filmen 'The Bookshop' på www.filmstriben.dk. Log ind med dit cpr.nr. og pinkode, som du bruger til at låne med på biblioteket.

