Filmstriben anbefaler: Perlemorsknappen

Villabyerne - 08. januar 2021 kl. 06:35 Af Mattias Blicher, cand.mag. ved Vangede Bibliotek

Chile er en ø. Landet er forbundet med stjernerne, som igen er forbundet med vandet på Jorden. Men det moderne Chile har glemt, at det er en ø og mistet forbindelsen til stjernerne og vandet.

Det er instruktør Patricio Guzmáns påstand i den essayistiske dokumentar 'Perlemorsknappen' fra 2015. Det lyder måske som en omgang fabulerende vrøvl, men for Guzmán handler det ikke om at opstille klare argumenter i en letforståelig, logisk argumentation.

Den tilgang formår nemlig ikke at åbne for en egentlig forståelse af Chiles forvrængede selvbillede og blodige fortid, der både har budt på nedslagtning af indianere i slutningen af 1800-tallet og et militærdiktatur under Augusto Pinochet, der kom til magten i 1973 og regerede helt frem til 1990.

Med vandet som ledemotiv formår Guzmán at gå på opdagelse i ellers normalt oversete afkroge af Chiles historie og geografi, og det resulterer indimellem i smukke, poetiske billeder af den overvældende natur.

Andre gange bliver det en smule komisk, som da en aparte botaniker med strubesang mener at kunne gengive 'musikken' fra et vandløb.

Guzmán finder også frem til nogle af de få nulevende indianere, som befolkede Patagonien, et område i det sydlige Chile, inden kolonialiseringen.

Han spørger til deres sprog (hvor der ikke findes ord for 'politi' og 'gud'), til deres livsstil, og hvordan det lykkedes dem at tilbagelægge flere tusinde kilometer og sejle ned forbi Kap Horn i kano. I dag må de ikke længere sejle i kano for den chilenske regering.

Og det er på sin vis også en indianer, der har givet filmen sin titel. Den indfødte Orundellico blev købt for en perlemorsknap i 1800-tallet og fik navnet Jemmy Button.

Han blev sendt af sted med et skib til Europa og blev anset for et levende bevis på, hvordan den vestlige kultur kunne tæmme og civilisere den vilde fremmede.

Vandet og havet repræsenterer imidlertid ikke kun en glemt og fortrængt livsmåde og verdensopfattelse, men gemmer også på dystre spor efter Pinochets likvideringer: jernbaneskinner på havets bund. Hvad der kunne lyde som et drømmende, magisk realistisk motiv er i virkeligheden anonyme undersøiske gravmæler.

I 800 hemmelige fængsler blev politiske modstandere og andre utilpassede holdt fanget og tortureret under Pinochets diktatur.

Op imod 14.000 af dem endte i havet. Pakket ind i sække og bundet fast til jernbaneskinner blev deres lig smidt ud fra skibe og helikoptere. I dag er det eneste, der er tilbage, de rustne jernbaneskinner. 'Perlemorsknappen' er essayfilm, når det er bedst. Filmen formår elegant at flette en masse tråde sammen og undervejs binde sløjfe og slå krølle på sig selv uden at miste fokus.

Guzmán viser et imponerende udsyn og en udsøgt sans for ren billedpoesi. Og selvom Chile måske ikke strengt taget er en ø, er det altså stadig isoleret af Stillehavet mod vest, Atacamaørkenen mod nord, Andesbjergene mod øst og Antarktis mod syd, så måske er det i virkeligheden mere retvisende at se landet sådan.