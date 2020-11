Den sydkoreanske film ?Parasite? kan ses på Filmstriben. Pressefoto

Filmstriben anbefaler: 'Parasite'- et koreansk mesterværk

Villabyerne - 08. november 2020 kl. 15:25 Af Thomas Kastberg, Gentofte Hovedbibliotek Kontakt redaktionen

Årets store Oscar-vinder og sidste års Guldpalme-vinder, sydkoreanske 'Parasite', er et moderne mesterværk - en af de bedste film, der er skabt i dette årtusinde.

Det er en fabelagtig, unik blanding af flere genrer, der smelter sammen til en enormt underholdende historie, som man både kan grine og gyse af og som på samme tid er en kommentar til forskellene mellem rig og fattig i et rigt kapitalistisk samfund.

Man bør ikke vide for meget om filmens handling, men udgangspunktet kan trygt beskrives:

Den fattige familie Kim, der består af far, mor og to teenagebørn bor i en ussel kælderlejlighed. Sammenholdet er godt, de er opfindsomme og tjener til dagen og vejen med småsvindel og trivielle jobs - som at samle pizzabakker.

Da sønnen Ki-Woo charmerer sig til et job som privat engelsklærer for datteren hos den nyrige Park-familie, regner de hurtigt ud, at her er penge at hente. Ved hjælp af snyd og bedrag overtager Kim-familien skridt for skridt tjenestepositio­nerne hos Familien Park, som ikke aner, at de fire nyansatte er i familie med hinanden.

Med sort humor får vi historien, om hvordan den fattige familie hægter sig på de rige som en slags parasitter, og man sidder ude på kanten af stolen, når deres lyssky planer er tæt på at blive afsløret. Cirka midtvejs sker der noget, der får én til at tabe både næse og mund og som tager filmen i en urovækkende retning og ned i det uvisse...

Instruktør Bong Joon-Ho er blandt verdens mest interessante filmskabere indenfor de seneste 20 år. Han er inspireret af mestre som Guillermo Del Toro og Martin Scorsese (som han i øvrigt takkede i sin Oscarvindertale). Tarantino er i øvrigt kæmpe Bong Joon-Ho-fan. Han har nogle særlige kendetegn og temaer, der er til stede i næsten alle hans film - hvad enten vi befinder os i et krimi, horror eller science-fiction univers.

Udover den sorthumoristiske tilgang samt pludselige og mange genreskift er det alvorlige emner, Bong Joon Ho interesserer sig for. Emner som social ulighed, klasseforskelle og kampen for at holde sammen på familien.

Han slog igennem i 2003 med den fremragende (og autentiske) seriemorder-film 'Memories of murder', som den amerikanske pendant 'Zodiac' klart var inspireret af. I 2006 kom den politiske og meget roste monsterfilm, 'The Host', der i Sydkorea solgte godt 13 millioner billetter til en befolkning på 48 millioner - en fantasifuld, USA-kritisk blockbuster, om konsekvenserne ved at dumpe farlige giftstoffer i en flod. (Den kan også ses på filmstriben).

I 2009 kom den Hitchcock-inpirerede og helt igennem fantastiske thriller 'Mother', der handler om en ældre kvinde, der kæmper for at finde ud af, om hendes lettere mentalt retarderede søn virkelig har begået det mord, han bliver sigtet for?

I 2013 havde hans første engelsksprogede film premiere, 'Snowpiercer', som er en postapokalyptisk film om overlevelse og (igen) klassekamp ombord på et tog i en bundfrossen verden.

Med 'Parasite' har Bong Joon-Ho dog overgået sig selv. En helt særlig filmoplevelse, der konstant underholder og overrasker, mens den bevæger sig uset elegant gennem filmhistoriens hovedgenrer. Skuespillet er sublimt og handlingen mildest talt uforudsigelig. 'Parasite' er, kort fortalt, et hovedværk i moderne filmkunst og en drøm for enhver cineast.

