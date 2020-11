Se filmen ?Monos? på Filmstriben. Pressefoto

Filmstriben anbefaler: På kanten af utæmmet vildskab i Columbia

'Monos' har vundet adskillige priser på filmfestivaler verden over

Villabyerne - 02. november 2020 kl. 07:24 Af Mattias Blicher, Vangede Bibliotek Kontakt redaktionen

På en afsides liggende bjergtop holder de til, "los monos", aberne. En guerillabande bestående af otte teenagere. De spiller fodbold med bind for øjnene. Lærer at fornemme og navigere med kroppen i verden omkring dem. Fejrer en fødselsdag med rituelle prygl - ligeså mange slag, som fødselaren fylder år: 15. De bor i huler og bunkere, som naturen har sat sit aftryk på med mos og huller.

Banden har et gidsel. La Doctora. En voksen amerikansk kvinde. De vakler mellem at tilbede og nedgøre hende. På et tidspunkt kommer en befalingsmand forbi. En muskuløs dværg på en hest. Han beordrer teenagerne til at lave fysiske øvelser. Han giver dem en malkeko ved navn Shakira. Hun eksploderer, hvis hun ikke bliver malket. Han giver også tilladelse til, at to teenagere må indgå et forhold, og banden bygger en seng til parret og fejrer forholdet med bål og geværsalver rettet imod himlen.

Filmen 'Monos', der er fra 2019, er en film på kanten. På kanten af utæmmet vildskab og streng disciplin. På kanten af barndommen og voksenlivet. På kanten af anarki og civilisation. Man kommer til at tænke på film som 'Fluernes herre' og 'Dommedag nu', men 'Monos' er mere en tilstand end en fortælling. Den har det radikale og oprørske som sin grundvold. Den vil ikke finde sig til rette eller rette ind.

Normalt ønsker film ikke at være uforløste, men det vil 'Monos', fordi den ikke ønsker at være en rigtig formfuldendt, fuldkommen og moden film.

Da gruppen forlader bjergtoppen og bevæger sig ned på landjorden efter at være blevet angrebet, kunne det have været de første skridt i en coming-of-age-fortælling, men i stedet venter endnu mere kaos og anarki under Klumpfods diktatur - et af bandemedlemmerne, der i mellemtiden er blevet udnævnt til leder.

Er 'Monos' et billede på Colombia som samfund? Er den en kommentar til vores ringe miljøbevidsthed? Vil den sige noget om identitet?

Tag eksempelvis koen Shakira. Hvad der ved første øjekast er et plat forsøg på en morsomhed på den colombianske popstjerne Shakiras bekostning, følges aldrig op af en decideret punchline. Koen bliver i stedet skudt ved et uheld og flås og slagtes efterfølgende.

Eller gruppemedlemmet Rambo, der altid omtales som "han", men som opfører sig feminint og med sit karseklippede hår ser meget androgyn ud. Hvis der ligger et opgør med forbilleder og kønsroller og ulmer under filmens overflade, så er det op til publikum at grave det frem og påstå, at filmen handler om netop det.

De samlede tanker og overblikket er afstandens privilegium. Som når den voksne ser tilbage på barndommen. Men 'Monos' vil ikke afstanden. Den vil helt tæt på. På kroppens sanser, på hormoner og følelser, på vildskab og herskertrang, på de beskidte jordhuler og junglens mudder og fugtige luft.

'Monos' er måske ét langt overgangsritual, men fra og til hvad står aldrig klart. Og det er det, der gør filmen til noget helt særligt. 'Monos' har vundet adskillige priser på filmfestivaler verden over, og så har den britiske musiker Mica Levi leveret en fornem lydside, der nærmest er et studie værd i sig selv.

'Monos' er skabt af Alejandro Landes.

