Filmstriben anbefaler: Oplev italiensk coolness i 'Natten'

'Natten' er et modernistisk mesterværk, der virker lige så relevant og vedkommende i dag som i 1961, da den fik premiere.

Den italienske auteur Michelangelo Antonio var en sand mester til at portrættere det moderne fortabte menneske i kolde urbane landskaber.

Han var en af filmhistoriens store billedskabere med et skarpt blik for en verden, hvor mening er flygtig og hverdage flyder ud i ingenting.

Med sin filmkunst førte han italiensk film videre efter den virkelighedsnære neorealismes dominans, og selvom det nok er umuligt at afgøre, hvad der er Antonionis hovedværk, har han i hvert fald ikke lavet noget, der er bedre end 'Natten' fra 1961.

Filmen er en del af en trilogi - 'De elskendes eventyr' (1960) er første del, og 'Ukendte nætter' (1962) er sidste del - om moderniteten og dens misfornøjelser. 'Natten' udspiller sig over lige godt og vel et døgn, hvor ægteparret Giovanni og Lidia Pontano glider længere væk fra hinanden.

I et Milano, hvor skyskrabere i stål og glas skyder op, mens gamle bygninger synker i jorden, flakker de om - sammen og hver for sig.

Filmen begynder med, at de besøger en døende ven på hospitalet. Vennen er en venstreorienteret kritiker, og Giovanni selv er en desillusioneret forfatter.

"Jeg har ikke længere nogen ideer," fortæller han på et tidspunkt sin kone. Det er den intellektuelle klasse, der som sædvanligt er under luppen hos Antonioni. De markerer udgivelsen af Giovannis nye bog med et glas champagne.