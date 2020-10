Filmstriben anbefaler: Modig film om forbudt kærlighed

?Rafiki? handler om forbudt kærlighed. Pressefoto

Villabyerne - 17. oktober 2020 kl. 07:27 Af Lisa Stahlhut, bibliotekar, Gentofte Hovedbibliotek Kontakt redaktionen

'Rafiki' er en kenyansk film, som var med på Cannes Filmfestival i 2018. En modig historie om forbudt kærlighed af Wanuri Kahiu, der her både er instruktør, forfatter og producer.

Det er en alvorlig, men også på mange måder varm historie om kærligheden mellem to unge kvinder i et samfund, der bestemt ikke accepterer den slags. Filmen blev mødt med stor modstand på hjemmefronten og blev faktisk forbudt i Kenya.

Vi møder i dramaet unge Kena og Ziki, der spilles af henholdsvis Samantha Mugatsia og Sheila Munyiva. De er i filmen begge hjemmeboende og lever et rigtigt ungdomsliv, problemfrit med skole og venner. De kommer fra velstillede og respekterede familier.

Kenas forældre er blevet skilt, og hun bor i en lejlighed med sin mor, der er en ydmyget og opgivende kvinde efter skilsmissen. Faren har forladt hende for en yngre kvinde, som han nu skal have barn med. Kena har dog et meget fint forhold til sin far, der er politisk aktiv i lokalpolitik, og er midt i en valgkamp mod Zikis far, som er forretningsmand og en stor kanon i byen. Kena passer sin fars butik, mens han fører valgkamp.

På trods af den politiske rivalisering mellem deres fædre går Kena og Ziki og sender hinanden lange blikke, og efter en tid bliver de uadskillelige venner. De har mange ting til fælles, især hvad fremtidsdrømme angår, om at dygtiggøre sig og få en uddannelse.

De vil for alt i verdenen ikke "bare" blive gift og få børn. De vil være selvstændige og kunne klare sig selv.

Forelskelsen blomstrer lige så stille op mellem dem, men det er bestemt ikke en nem kærlighed. De skal være meget forsigtige med at vise deres kærlighed offentligt. De ved, at de løber en stor risiko. Selv om de prøver at skjule deres kærlighed, er der nogen, der holder øje med dem, de bliver opdaget og helvede er løs.

Sladderen går og breder sig som en steppebrand i kvarteret, og det ender med et meget aggressivt og voldeligt overfald på både Kena og Ziki, der bliver begået af dem, der før var deres venner.

Deres familier er i oprør og vildrede over forholdet og hvad de skal stille op med deres døtre, og hvad nu med valgkampen og folks syn på dem? Familierne får straks stoppet venskabet og adskilt de unge kvinder. Kenas mor mener, at en dæmonuddrivelse i deres kirke er hendes eneste redning. Zikis forældre vil have hende sendt så langt væk som muligt på kostskole i London, og de unge kvinder mister kontakten.

Herfra tager historien et spring på syv år frem i tiden, hvor vi igen møder Kena, Hun er nu blevet en voksen og selvsikker kvinde, der nu har nået sine mål og fået sin drømmeuddannelse og er blevet læge. Hun trives, og hvem ved hvad kærligheden bringer...

En film, der virkelig har noget på hjerte, og som på mange måder spreder håb og glæde, især for minoriteter i den afrikanske del af verden.