Filmstriben anbefaler: Mobningens bagmænd udstilles

Villabyerne - 01. februar 2021 kl. 08:04 Af Lisa Stahlhut, bibliotekar Gentofte Hovedbibliotek Kontakt redaktionen

Den svenske og anmelderroste film 'Gensynet' er et autentisk psykologisk drama fra 2013. Den er instrueret af Anna Odell og er hendes debutfilm.

Der var megen debat i Sverige, da den kom frem, og den blev nomineret til tre af de store Guldbagge-priser, nemlig bedste film, instruktion og hovedrolle.

Anna Odell spiller selv hovedrollen som Anna i den meget alvorlige og til tider grotesk underholdende historie, hvor hun er til en tyve års skolejubilæumsfest.

Festen kører helt af sporet efter, at hun ved middagen tager ordet og konfronterer de tidligere klassekammarater, der udsatte hende for grov mobning og gjorde hendes niårige skoletid til et helvede.

Anna prøver at trænge igennem til folk med sin tale, hvorimod de gør alt for at fornægte, hvad hun taler om. De ignorerer hende, vender øjne af hende, og de mener ikke, der skal rippes op i det. Det ender da også voldsomt, og hun bliver helt bogstaveligt smidt ud fra festen.

Derefter tager filmen en drejning. Scenen er nu optaget i Anna Odells eget atelier i rollen som sig selv. Det viser sig, at "jubilæumsfesten" var iscenesat ud fra hendes egen forestilling om, hvordan sammenkomsten kunne have været. En sammenblanding af fiktion og virkelighed. For i virkelighedens verden blev hun slet ikke inviteret med til klassens genforeningsfest, hvilket hun havde fundet ud af.

Hun vil derfor bruge kortfilmen til et psykologisk studie af mobning og konfrontere de gamle klassekammerater.

Det virker ikke som en egentlig hævnagt, men mere et studie af mobningen og dens væsen, så hun kan få bearbejdet barndomstraumerne og forstå klassens onde handlinger. Hun ringer derfor rundt til de virkelige klassekammerater for at få aftaler med dem enkeltvis. Hun vil have dem til at se kortfilmen og efterfølgende have et interview for at drøfte filmen og hvorfor de handlede, som de gjorde.

De fleste af de gamle klassekammerater gør dog alt for at undgå hende og forsøger at komme udenom. Gamle mønstre dukker op fra dengang i skolen og viser tydeligt de forskellige typer i klassen som ledertyperne, medløberne og de neutrale, som stiltiende accepterer mobningen.

En film, der er knivskarpt skrevet og spillet og som virkelig påvirker publikum. Den bliver hængende en god tid efterfølgende, og mon ikke de fleste af os vil kunne genkende noget af dette fra vores egen skoletid. En vigtig film, der behandler et følsomt emne.

