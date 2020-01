Filmstriben anbefaler: Mens vi venter på svaret fra dna-testen

I mysteriedramaet 'Nancy' fra 2018, med den engelske skuespiller Andrea Riseborough i hovedrollen, møder vi kvinden Nancy på 35 år, der stadig bor hjemme hos sin tyranniske og parkinsonsyge mor, Betty (Ann Dowds).

Deres hus er nedslidt, og regningerne hober sig op. Nancy er en lidt trist person, der lever et stille og ensomt liv, men drømmer sig væk på internettet som blogger, hvor hun kan være en helt anden.

For at give tilværelsen lidt ekstra kulør, er hun noget af en lystløgner, hvilket giver filmen, der er skrevet og instrueret af Christina Choe, et humoristisk og tragikomisk strejf. Det kommer både til udtryk på hendes blog, og på det kedelige arbejde som kontorassistent-vikar, hvor de noget skeptiske kolleger må høre om hendes ferie i Nordkorea med et turistselskab, hvor hun viser dem hjemmelavede fotos fra hendes såkaldte ferie.

Da moderen pludselig dør, er hun helt overladt til sig selv, og historien tager en drejning. Nancy ser en udsendelse på TV om et ægtepar, der for 30 år siden havde en datter, der forsvandt - øjensynligt bortført. En datter, der var elsket, kreativ og intelligent.

Da hun i udsendelsen ser et foto af pigen fra dengang, sker der noget i Nancy, for ligheden er slående, og det får nogle brikker til at falde på plads hos hende. Hun er sikker på, at hun er den kidnappede datter, og da hun leder efter sin fødselsattest i moderens papirer, er den på mystisk vis ikke at finde, hvilket gør hende endnu mere sikker i sin sag.

Hun kontakter det sørgende ægtepar, psykologen Leo (Steve Buscemi) og litteraturprofessor Ellen (J. Smith-Cameron), og da de får set et foto af Nancy, finder de også ligheden slående, og de aftaler at mødes.

Nancy pakker bilen i en fart, med både kat og kuffert, og man skulle tro, at hun aldrig havde tænkt sig at vende hjem igen. Hun kører afsted ud i det sneklædte landskab til Leo og Ellen, der bor i et stort hus i skoven, ligesom i et juleeventyr.

Mødet med Leo og Ellen er intenst, men især Leo er noget skepisk over for Nancy og hendes evner. Han finder hende meget umoden og bestemt ikke som den skarpeste kniv i skuffen, og hans mistro vokser. Han vil have taget en dna-test hurtigst muligt, som de også får lavet.

Sammen har de tre nogle følelsesladede og intensive dage, hvor de prøver at nærme sig hinanden, mens de venter på prøvens svar, for hvad nu hvis… Man rammes af Nancys håb og store drøm om, at de virkelig er hendes biologiske forældre. Men er hun nu også den forsvundne datter, mystikken breder sig, for hvem er Nancy, og hvad gemmer der sig bag det gådefulde triste blik.

Flotte filmiske virkemidler gør, at vi på alle måder kommer helt tæt på skuespillerne. Andrea Riseborough, er storspillende i rollen og som skabt til, at spille den mystiske, usikre og skrøbelige Nancy med det sorte uglede hår.