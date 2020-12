Filmstriben anbefaler: Masser af julefilm for de små

Det er ikke altid nemt at ramme tidspunktet for årets julekalendere, når man har små børn.

Men der er heldigvis hjælp at hente hos bibliotekernes filmstreaming-tjeneste Filmstriben. Her ligger et hav af søde julefilm for de små. Måske kan mor og far nå at pakke morgendagens kalendergaver ind, mens de små ser en hyggelig julefilm på iPad eller smart-tv.