Filmstriben anbefaler: Maria, malerierne og Gestapo

Fabelagtige Helen Mirren spiller hovedrollen i autentisk drama om en jødisk kvindes kamp for at få fem malerier tilbage, som Gestapo stjal fra hendes familie i 1938.

19. marts 2020 Af Cand. mag. Lene Schaumann

'Kvinden i guld' er et maleri af den kendte østrigske maler Gustav Klimt. De fleste kender nok maleriet 'Kysset', hvor han portrætterer et par, som nærmest liggende kysser hinanden kærligt med en smuk guldbefængt baggrund.

Det er ikke det eneste billede i guld, som han malede. 'Kvinden i guld' er et overdådigt portræt af den jødiske kvinde Adele Bloch-Bauer, som boede i Wien i begyndelsen af det 20. århundrede. Hun var fra en velstillet, jødisk familie, som var en stor del af kulturlivet, og hun blev i samtiden betragtet som værende meget smuk.

Der har været rygter om, hvorvidt hun rent faktisk havde en affære med maleren Gustav Klimt. Han var efter sigende 3-4 år om at lave det overdådige portræt, og det har der måske været en grund til. Maleriet har, sammen med nogle andre af familiens malerier, været en del af det østrigske Gallerie Belvedere faste samling i Wien siden Anden Verdenskrig. Maleriet er blevet kaldt Østrigs svar på 'Mona Lisa'.

Adele Bloch Bauers niece, Maria Altmann, måtte som østrisk jøde flygte fra Wien under dramatiske omstændigheder for ikke at blive sendt i koncentrationslejr, da nazisterne havde sit indtog i Østrig i 1938. Maria flygtede først til Frankrig og boede siden i Los Angeles sammen med sin mand.

Brutalt stjålet Da Marias elskede søster dør i 1998, finder hun en brevkorrespondance, som indikerer, at de fem Gustav Klimt-malerier, som deres tante og tantens mand ejede, ikke blev testamenteret til Gallerie Belverere i Wien, som man ellers har ment i de 60 år, malerierne har hængt på galleriet.

De blev brutalt stjålet af Gestapo-folk og endte efter krigen på Gallerie Belvedere. Maria føler, at hun må reagere og kontakter én af sine veninder, hvis søn er advokat.

Advokaten, Randy Schoenberg, er selv af jødisk afstamning fra Wien, og han bliver meget tændt på at hjælpe Maria i hendes kamp for retfærdighed. De to tager til Wien og besøger arkiver og Gallerie Belvedere, og de ender med at ansøge om, at malerierne kommer tilbage til deres retmæssige ejer. Det er hverken Østrig eller Gallerie Belvedere enige i, så Maria Altmann og Randy Schoenberg ender med at sagsøge Østrig for, at kunstartefakterne kan komme tilbage til Marias familie.

Kamæleonagtige Helen Mirren spiller overbevisende jødiske Maria Altmann fra Østrig. Vi drages ind i historien og er helt med på, at det er Maria Altmann vi ser. Randy Schoenberg spilles af den ellers altid morsomme Ryan Reynolds, og det klæder ham virkelig at have en mere alvorlig rolle. Den side burde han vise noget mere af i sine film. Én af birollerne spilles af spansk/tyske Daniel Brüel, og han er endnu en seværdig karakter i denne autentiske historie.

Spørgsmålet om retfærdighed I filmen ser vi både klip fra nutiden, hvor Maria og Randy kæmper for at få malerierne tilbage, og vi ser også klip fra Marias hukommelse, hvor vi er tilbage til 1930'ernes Wien. Vi oplever hendes families storhed og også, senere hen, hvordan det var, da nazisterne havde deres indtog i Wien og familien blev bestormet af brutale Gestapo-mænd.

Man mener, at der stadig er over 100.000 kunstgenstande, som blev stjålet af nazisterne, og som aldrig er blevet returneret til de retmæssige arvinger. Maria Altmann fik selv frastjålet den halskæde, som Adele Bloch Bauer har på på Klimt-maleriet. Den endte på halsen af Hermann Görings kone, og Maria Altmann har aldrig fået halskæden tilbage.

Der findes mange film om Anden Verdenskrig, men lige præcis 'Kvinden i guld' sætter fokus på de overlevende og eftertiden. Kan man opnå en form for retfærdighed for de overlevende og deres efterkommere ved at få kunstartefakter tilbage til de retmæssige ejere? Det mener filmen tydeligt, at man kan, og jeg vil give den helt ret.

