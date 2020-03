Foto: 1996-98 AccuSoft Inc., All rights reserved

Filmstriben anbefaler: Lommetyv helt uden følelser

Hans mor er døende, men Michel har ikke lyst til at besøge hende. Vennen Jacques inviterer Michel med til et karneval sammen med deres fælles veninde, Jeanne.

Politiet besøger ham efterfølgende for at udspørge ham om penge, som moren havde fået stjålet, inden hun døde.

Da Michels medsammensvorne lommetyve anholdes, tager han til London, men vender tilbage til Paris efter et par år. Tilbage på væddeløbsbanen begynder han at stjæle igen, men bliver denne gang anholdt og sat i fængsel.

I en 'Dødsdømt flygter' fra 1956 bad Bresson sin hovedrolleindehaver om at gentage den samme scene over 50 gange for at fjerne al følelse og forstillelse. Tilbage var kun fysisk bevægelse.