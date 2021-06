Filmstriben anbefaler: Livet - og døden - på hospice

Da vi først møder hende, kan vi slet ikke se på hende, at hun er dødeligt syg. Hun sidder og maler på sin stue på hospice. Hun har samtaler med præsten, og igennem dem finder vi ud af, at hun har et uafklaret forhold til sin datter. De har mistet kontakten, og hun har ikke set datteren eller sit barnebarn i mange år.

Præsten bliver ved med at prøve at få hende til at tage kontakt til sin datter for at få fred med det. Lægen forklarer hende nænsomt, at det nok ikke skal være alt for længe, hun venter med at indkalde datteren, hvis hun vil se hende.