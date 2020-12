Laura Linney (left) stars as "Daisy" and Bill Murray (right) stars as "Franklin D. Roosevelt" Foto: Nicola Dove

Filmstriben anbefaler: Kusinen, præsidenten og en hotdog

Villabyerne - 01. december 2020 kl. 10:44 Af cand.mag. Lene Schaumann, Gentofte Hovedbibliotek Kontakt redaktionen

Her er en rørende film om forholdet mellem USA's 32. præsident Franklin D. Roosevelt og grandkusinen Daisy Suckley. Filmen hedder 'Hyde Park on Hudson'.

Vi befinder os i USA i 1930'erne. Området er Hyde Park omkring floden River i staten New York. Det er langt ude på landet, og den nærmeste by er Poughkeepsie.

Daisy Suckley (Laura Linney) bor sammen med sin tante i et lille hus og lever et ret anonymt liv. En dag ringer telefonen, og selveste præsident Franklin D. Roosevelt (Bill Murray) har brug for hende. Daisy er, finder vi ud af, i familie med præsident Roosevelt, dog helt ude i sjette led som fætter og kusine. Daisy har ingen anelse om, hvorfor han har hidkaldt hende, men hun gør sig klar og bliver hentet af én af præsidentens chauffører.

Hun ankommer til Springwood, som det overdådige hus, hvor præsidenten er født og opvokset, hedder. Der er et kæmpe haveanlæg forrest, og selve bygningen har store søjler foran og fløje i hver side, som vidner om særdeles stor rigdom.

Daisy bliver ført ind til præsidentens kontor, og han genkender sin kusine fra deres barndom og lyser op, da han ser hende. Det viser sig, at det er præsidentens personlige assistent, som har ringet rundt til alle præsidentens nærmeste slægtninge for at finde én, som kunne komme og underholde ham.

Det passer egentlig Daisy storartet, da hun ikke oplever så meget i sit ellers stille liv. Deres møde er så godt, at Daisy bliver inviteret tilbage dagen efter og dagen efter igen, og til sidst er det mere reglen end undtagelsen, at hun altid er i huset, når præsidenten er til stede.

Præsidenten tager Daisy med på lange køreture i sin specialbyggede bil. Franklin D. Roosevelt var nemlig polioramt som barn og var blevet lam i begge ben. Daisy er vild med køreturene, og man fornemmer, at der er mere i forholdet mellem dem end bare venskab.

Der er vitterlig et hav af fremragende skuespillere i filmen i både hoved- og biroller, og de spiller alle sammen utroligt godt.

Især vil jeg fremhæve den britiske skuespiller Olivia Coleman, som nogen måske kan huske vandt en Oscar for filmen 'The Favourite' i 2019.

I 'Hyde Park on Hudson' spiller hun den nyslåede Kong George den 6.'s hustru, Dronning Elisabeth, og det gør hun ikke mindre end fremragende.

Vi er som tidligere nævnt i slutningen af 1930'erne, og England har brug for USA's støtte i den krig, som man formoder vil komme. Derfor er kongeparret sendt afsted for at gøde jorden og forhåbentligt opnå USA's støtte.

Dronning Elisabeth tolker alle tegn og handlinger som en gal og prøver at råde sin mand til modtræk og til, hvad han skal og ikke mindst, ikke skal gøre.

Der er en fantastisk scene på en skovtur, hvor alle skal have hotdogs. Dronning Elisabeth mener fuldt og fast, at det kun er for at gøre grin med kongen og at han absolut ikke skal spise en hotdog.

Kong George gør det dog alligevel og vinder ikke kun præsidentens sympati, men især også befolkningen i USA's sympati, efter de har set den engelske konge spise hotdog på en skovtur med præsidenten.

Filmen er bygget på en bunke breve og dagbøger, man har fundet efter Daisy Suckleys død, og det afspejler sig rigtig fornemt i filmen, hvor Daisy som fortæller lægger stemme til begivenhedernes gang.

Franklin D. Roosevelt var præsident fra 1933-1945. Han er den eneste præsident i historien, som har siddet i mere end to valgperioder, hvilket jeg ikke anede, førend jeg så filmen. Jeg kan rigtig godt lide, når en film er bygget over virkelige hændelser, for så kan man lige fornemme historiens vingesus, og det giver en ekstra dimension til filmens univers.

