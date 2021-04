Ugens anbefaling er 'The great debaters'. Foto: David Lee

Filmstriben anbefaler: Kom med til historisk debatmøde

Villabyerne - 03. april 2021 kl. 11:29 Af Dina Lemming Pedersen, bibliotekar, Gentofte Hovedbibliotek Kontakt redaktionen

Ugens anbefaling fra Filmstriben er filmen 'The Great Debaters' fra 2007 af Denzel Washington.

Lad os starte med en kommentar på filmogtro.dk af Mikael Arendt Laursen:

"Jeg bliver som regel lidt bekymret, når samme navn står som instruktør og som hovedrolleindehaver. Der er ikke mange skuespillere, der magter denne dobbeltrolle, og et eller andet sted kan jeg ikke lade være med at tænke, at denne skuespiller har valgt at instruere filmen selv, fordi ingen seriøse instruktører ville have den opgave. Der er undtagelser. Clint Eastwood har gjort det med stor succes flere gange, for eksempel med film som 'Gran Torino', 'Broerne i Madison County' og 'Million Dollar Baby', og der er selvfølgelig også andre. Efter at have set 'The Great Debaters' må jeg personligt tilføje Denzel Washington til denne eksklusive liste over undtagelser."

Filmen bygger på en sand historie om debatholdet fra det sorte Wiley College i Texas i midten af 30'ernes USA.

Slaveriet blev ophævet i 1865, men her 70 år senere er det ikke let at være af anden hudfarve end hvid. 'The Great Debaters' er et drama i mange lag, som blandt andet undersøger tidens/stedets sociale strukturer med ikke bare daglige ydmygelser, men også en lynchning.

Denzel Washington er professor Melvin B. Tolson, der udvælger fire af de dygtigste debattører fra skolen, og holdet går sin sejrsgang, først i lokalområdet, men senere også blandt velansete uddannelsesinstitutioner i andre stater.

Debathold er en amerikansk tradition, og der afholdes mesterskaber i disciplinen på både regionalt og nationalt plan. Et vigtigt element i historien er, hvordan man møder sin modstander både med ord og handling.

Filmen byder også på en kærlighedshistorie mellem den eneste pige på holdet og to af de unge mænd, der viser deres kærlighed på helt forskellige måder.

Debatholdet bestod blandt andet af den 14-årige James Farmer, der senere var medstifter af Congress of Racial Equality (CORE), og som var initiativtager og organisator på den første Freedom Ride i 1961.

Henrietta Bell Wells (i filmen Samantha Booke) var den første kvinde på debatholdet. Hun døde i 2008 og nåede at hjælpe filmens producere med anekdoter og historiske detaljer.

Hun udtalte i et interview: "I never expected the movie to cause so much interest, so much attention to my inner life."

I filmen kniber professor Tolson en tåre, da holdet får en historisk invitation til at møde Harvards - hvide - debattører. Det er første gang et sort debathold møder et hvidt.

"Giver det hele nogen som helst mening," spørger James Farmer på et tidspunkt. "Ja", er filmens budskab. Det giver mening at kæmpe for det, man tror på. Også selvom det hele kan se håbløst ud.

Filmen kan ses gratis via bibliotekernes streamingtjeneste Filmstriben.dk.

