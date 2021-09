Dokumentaren ?The Dissident? kan du se på Filmstriben. Pressefoto

Filmstriben anbefaler: Kom med bag om et mord

Villabyerne - 21. september 2021 kl. 09:58 Af Thomas Kastberg, leder af Gentofte Hovedbiblioteks filmklub Kontakt redaktionen

Dokumentaren 'The Dissident' er denne uges anbefaling fra Gentofte Bibliotekerne.

Filmen handler om langt mere end hvem, der stod bag mordet på den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi. Det ved vi allerede. Femten håndlangere fra det saudiske regime fløj til Istanbul, da de vidste, at Khashoggi ville besøge det saudiarabiske konsulat den 2. oktober for at hente nogle vielsespapirer.

Ved middagstid gik han ind - han kom aldrig ud. Hans kommende kone Hatice Cengiz ventede uroligt udenfor i 12 timer - og kontaktede nogle journalist-venner, der hurtigt stablede en kampagne på benene, hvor de krævede svar fra saudierne.

Mordet var tydeligt planlagt. Det tyrkiske politi lå inde med en lydoptagelse af selve mordet. Mordet skete i et konferencerum, hvorfra ugerningen kunne ses 'live' i et andet land. Detaljerne i de udskrifter, som vi præsenteres for, er skræmmende og bestialske.

Det store spørgsmål, hvorfor en journalist, som faktisk engang ansås for at være en prominent figur i det saudiske regime, skulle ende sine dage på så brutal en facon, bliver strålende belyst i 'The Dissident'. Dette års nok mest omdiskuterede og samtidig dybt foruroligende dokumentar.

Khashoggi begyndte sin karriere som journalist i Saudi-Arabien i midten af 1980'erne, hvor han blandt andet som udenrigskorrespondent fungerede som regimets ansigt udadtil. Som insider i regimet var han førstehåndsvidne til den unge og ambitiøse Bin Salmans hurtige opstigning i hierarkiet.

Bin Salman blev kronprins i 2017 og indførte med det samme reformer, der gav forhåbninger om et mere tolerant Saudi-Arabien. Snart havde saudiske kvinder udsigt til at måtte køre bil, og samtidig begrænsede kronprinsen det magtfulde religiøse politis beføjelser. Men samtidig slog han hårdt ned på kritiske journalister, menneskerettighedsaktivister og foretog en nærmest systematisk udrensning af sine politiske modstandere. Som én af de kritiske journalister følte Khashoggi sig til sidst nødsaget til at flygte fra landet.

Han forlod sin kone og familie og flygtede til USA, hvor han fik arbejde som korrespondent for Washington Post. Herfra skruede han - i umiddelbar sikkerhed - op for kritikken af sit hjemland.

I 'The Dissident' følger vi også den 27-årige Omar Abdulaziz, vært på et satirisk Youtube-program, der er stærkt kritisk over for det saudiske regime. Fra sit eksil i Canada forsøger han at stable en hær af internetaktivister på benene - kaldet bierne - til at bekæmpe kongedømmets egen troldehær - Fluerne - tusindvis af specialister, som systematisk underminerer styrets modstandere på nettet. Khashoggi var et forbillede og en støtte for Omar, hjalp ham med at finansiere projektet. Angiveligt var det dette, der gjorde Bin Salman rasende. Omars brødre og mange af hans venner, som stadig er bosiddende i Saudi-Arabien, er blevet fænglet og udsat for tortur.

'The Dissident' er instrueret af Bryan Fogel, en dokumentarist dybt optaget af menneskerettigheder, ytringsfrihed og journalistik. I 2018 vandt han en Oscar for sportsdokumentaren 'Ikaros', der afdækkede et statssponsoreret dopingprogram i Rusland.

Der var i medierne også store Oscar-forventninger til 'The Dissident' i år, men akademiet ignorerede den totalt - ikke engang en nominering blev det til. Fogel har udtalt, at mainstream distributører og streaming-giganter også vendte ryggen til - selv efter dens store succes ved Sundance-festivalen sidste år. Ifølge ham er store dele af Hollywood finansieret af Saudi-Arabien, og derfor er han af den overbevisning, at Hollywoods uinteresse er organiseret. Heldigvis var der mindre selskaber, der ikke lod sig skræmme.

'The Dissident er en oplysende, sober og ikke mindst modig dokumentar og indeholder mange lag af troværdig information og fremragende erfaringskilder - alle sammen tæt på Khashoggi.

Det dokumenteres tydeligt hvorfor denne farlige mand, i saudiernes øjne, skulle skaffes af vejen. Samtidig er den også meget gribende og menneskelig. Som da vi får indblik i den ekstreme ensomhed og længsel, som rammer Khashoggi hårdt i USA, efter han må efterlade kone og børn for altid i Saudi Arabien. Og ikke mindst Hatices sorg over at have mistet sin kommende mand.

Og ja, så får man en viden om Saudi-Arabiens enorme indflydelse på verdenspolitikken. Har man penge, har man magt, og derfor kan man tilsyneladende også slippe afsted med mord, uden de store konsekvenser.