?The Party? er et elegant, sort-hvidt kammerspil, der foregår ved et middagsselskab i et byhus i London. Pressefoto

Filmstriben anbefaler: Kammerspil i skyggen af Brexit

"Optagelserne til The Party faldt sammen med Brexit-afstemningen, og det er nærliggende (ikke mindst fordi Sally Potter opfordrer til det i The Guardian) at se denne hysteriske sædekomedie som et galgenhumoristisk billede på et fællesskab defineret af god vilje og solidariske principper, der falder fra hinanden med en hel masse desperation og perpleksitet til følge. Plader bliver sat på og rødvin bliver bællet, mens stikpillerne bliver afløst af skelsættende afsløringer. Der er nok af løgne og fortielser i selskabet, og det er ikke mindst på grund af skuespilpræstationerne, at den nedsmeltning, Sally Potter skildrer i The Party, er usædvanligt veloplagt." (Information, 13.10.2017)