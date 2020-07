'Hiroshima, min elskede' fra 1959 var et af de første værker i den franske nybølge og er en intim og poetisk film om kærlighed og smerte. Pressefoto

Filmstriben anbefaler: Kærlighed og smerte i krigens kølvand

Denne uges anbefaling er 'Hiroshima, min elskede' af Alain Resnais

Villabyerne - 24. juli 2020 kl. 18:49 Af Mattias Blicher, cand.mag. Vangede Bibliotek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den franske nybølge ville sætte streg under, at instruktøren var den egentlige skaber af stor filmkunst. Den vendte sig imod romanforlæg og manuskripter, som på det tidspunkt dominerede fransk film.

Alain Resnais' første spillefilm, 'Hiroshima, min elskede', fra 1959 var et af de første værker i dette filmiske nybrud og en del af Filmstribens nuværende tema om franske nybølgefilm.

Resnais er imidlertid ikke indbegrebet af nybølgefilmen. Han var ældre end nybølge-bannerførere som François Truffaut og Jean-Luc Go­dard, en smule mere filosofisk anlagt og ikke helt så filmhistorisk nørdet. Og så var han mere tilbøjelige til at se filmkunsten i relation til andre kunstformer.

Måske var det derfor, at Resnais arbejdede tæt sammen med forfattere, hvilket jo ellers var imod nybølgens opgør med fransk films hidtidige vægtning af det skrevne ord.

Med afsæt i en historie om kærlighed mellem en japansk mand og en fransk kvinde - de forbliver navnløse igennem hele filmen - begiver 'Hiroshima, min elskede' sig ud i en undersøgelse af lidelsens og erindringens natur.

Hun er skuespiller og i Japan for at medvirke i en film om fred. Hun møder ham tilfældigt på en café, men deres kærlighed er dømt til at være en kortlivet affære. Hun skal tilbage til Frankrig om få dage, og han, viser det sig, er gift.

Men det er ikke den umulige (og forbudte) kærlighed, der er filmens egentlige grundmateriale.

Den fungerer i stedet som en stemningssættende ramme for de personlige og nationale traumer, som eksisterer i kølvandet på Anden Verdenskrig, og som de hver især er mærket af og ikke kan undslippe.

Marguerite Duras, som har skrevet manuskriptet til filmen, var selv en del af et litterært nybrud, nouveau roman (ny roman).

Betegnelsen, som forfatterkollegaen Alain Robbe-Grillet lancerede i slutningen af 50'erne, var et opgør med den traditionelt fortællende psykologiske, sociale roman og dens verdensbillede.

Og det står klart fra begyndelsen, at filmen har kastet stort set alle fortællemæssige konventioner over bord.

Kroppe dækket af støv Filmens åbning viser et nærbillede af to nøgne kroppe i omfavnelse. Kroppene er dækket af støv, der i filmens sort-hvide billeder nærmest får et glitrende skær over sig.

Billedet er smukt, men også dystert. For støvet leder tankerne i retning af kroppe, der lå begravet i krigens ruiner og murbrokker, i retning af det radioaktive støv, som lagde sig som en hinde over indbyggerne i Hiroshima, efter at atombomben var blevet kastet i 1945.

I Duras' poetiske og rytmiske dialog, der fungerer som en slags voice-over i åbningsscenen, forsøger kvinden at genkalde sig, hvad hun har oplevet på et hospital og et museum i Hiroshima.

Og manden bliver ved med at gentage: "Du så ingenting i Hiroshima. Ingenting", mens filmen klipper væk fra kroppene og viser krigens grufulde spor på hospitalet og museet.

Det er på én gang en intim og poetisk film om kærlighed og smerte og en imponerende afsøgning af glemslens skiftevis udfriende og kvælende mørke.

Fortid og nutid, lyst og lidelse væves sammen til et imponerende værk, som man let fortaber sig i.

Men det er netop én af filmens store bedrifter: At få os trukket ind i en nænsom ord- og billedstrøm, som nok virker labyrintisk forvirrende, men som også åbner for et mere intenst nærvær og en dybere og mere umiddelbar samhørighed med filmens ord og billeder.

En storslået film, som viste nye veje for filmkunsten, og som løfter efterkrigstidens følelsesmæssige skrøbelige verden op på et universelt plan, som er udfordrende og vedkommende den dag i dag.