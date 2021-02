Midt under borgerkrigens rasen i Aleppo bliver Waad og Hamza forældre til pigen Sama. Alligevel vælger de at blive, for ikke at svigte deres medborgere og kampen for frihed. Pressefoto

Filmstriben anbefaler: Kærlighed og heltemod i Aleppos helvede

Biblioteket anbefaler dokumentarfilmen 'For Sama' fra 2019 af Waad Al-Kateab

Villabyerne - 20. februar 2021 kl. 09:11 Af Thomas Kastberg, ansvarlig for Gentofte Hovedbiblioteks filmklub Kontakt redaktionen

'For Sama' er et helt unikt og hudløst ærligt indblik i den barske virkelighed, der hersker i et interimistisk etableret hospital under de hårdeste kampe i belejringen af Aleppo.

I 2009 flytter den 18-årige Waad Al-Kateab til storbyen Aleppo. Hun skal studere økonomi på universitetet. I starten af 2011 når Det Arabiske Forår til Syrien. Protesterne var imod menneskerettighedskrænkelser, korruption og manglende økonomiske muligheder og fire årtiers autoritært et-partistyre under Ba'ath-partiet og dets ledere, først Hafez al-Assad 1971-2000 og siden 2001 hans søn, Bashar al-Assad.

Begynder at dokumentere Waad er med til protesterne som en del af den fredelige gruppering 'Frie Studenter ved Aleppo Universitet' og begynder at filme og dokumentere tilstandene i storbyen, og hun sender reportager til Channel 4 i Storbritannien (man kan stadig finde disse reportager ved at google 'Inside Aleppo').

Hun forelsker sig i den idealistiske, nyuddannede læge Hamza, som frivilligt behandler sårede efter de mere og mere voldelige demonstrationer.

En modig mand, der formår at bevare roen selv i de mest skræmmende situationer. Og der er virkelig brug for dem - hun som dokumentarist og han som læge.

Sammen med en gruppe venner beslutter de sig for at blive i Aleppo, selvom situationen synes mere og mere håbløs.

I 2015 bliver Waad og Hamza så forældre til en bedårende lille pige - Sama, som filmen tilegnes. Noget der selvfølgelig komplicerer tingene yderligere.

Lykken er stor, men det er, naturligt nok, også frygten for Samas sikkerhed.

Bliver i byen trods faren De overvejer at rejse væk, men kan ikke få sig til at svigte deres medborgere, deres land, deres kamp for frihed og i sidste ende også deres datters fremtid. Et frygteligt offer, men man forstår det også, når man følger Hamza og kollegernes utrættelige og altafgørende arbejde for at redde liv.

I 2016 etablerer Hamza så et intermistisk hospital, da det første, han arbejdede frivilligt på, skammeligt bliver bombet. Her døde 53. Bl.a. den læge, der tog imod Sama.

Mod slutningen af 2016 er det primitive hospital det eneste fungerende i Øst-Aleppo. Her er belejringen af Aleppo ved at nå et kritisk punkt. I december gav styret den udsultede befolkning så muligheden for at blive evakueret.

Waad og Hamza siger endelig ja tak, selvom det føles som et kæmpe nederlag. I dag har familien heldigvis fået asyl i England, hvor de fortsætter kampen for fred i Syrien.

Borgerkrigen har nu varet i 10 år. Ikke med samme intensitet som i midten af 2010'erne, men den er der stadig.

Regeringsstyrkerne har genvundet meget af det tabte land - med stor hjælp fra russiske kampfly. Mediernes dækning af konflikten er på et lavpunkt. Covid-19 fylder - også i Syrien. Op mod en halv million har mistet livet - heriblandt over 22.000 uskyldige børn.

Prisregn over filmen 'For Sama' er den mest prisvindende dokumentarfilm i genrens historie, og det er helt fortjent. Sammen med lignende stærke Syrien-dokumentarer som 'The Cave', 'De sidste mænd i Aleppo' og 'De hvide hjelme' er 'For sama' rørende dokumentation af heltemod.

Helt almindelige mennesker, der hver eneste dag er i overhængende fare for at blive slået ihjel. Omverdenens hjælp er - 'en by i Rusland'.

Men også dokumentation af de syriske regeringstroppers ufattelige kynisme, der med hjælp fra russiske kampfly bevidst bomber hospitaler, hvor de svageste i forvejen er placeret. Det svækker oprørernes moral, synes ræsonnementet at være. I forhold til ovennævnte dokumentarer er 'For Sama' dog unik. Den indeholder en helt speciel, måske kvindelig, inderlighed og intimitet i sin fortællestil.

'For Sama' er en dokumentarfilm, man ikke kan undgå at blive voldsomt berørt af. Sjældent har et kamera været så tæt på en krigs grusomheder. Og som tilskuer skånes vi ikke.

Ikke for sarte sjæle Mennesker bliver slået ihjel eller bliver svært lemlæstede. Heller ikke børn går fri. Ens hjerte knuses utallige gange, og man bliver voldsomt indigneret.

Det er meget, meget barskt at være vidne til, og 'For Sama' er bestemt ikke en film for sarte sjæle. Men den har opløftende momenter og en del nødvendig galgenhumor. Og frem for alt er den vigtig.

