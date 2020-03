Filmstriben anbefaler i denne uge 'Kærlighed kender ingen grænser'. Pressefoto Foto: Stanislav Honzik

Filmstriben anbefaler: Kærlighed kender ingen grænser

Villabyerne - 15. marts 2020 kl. 09:06 Af Lisa Stahlhut bibliotekar, Gentofte Hovedbibliotek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

'Kærlighed kender ingen grænser' er et britisk drama fra 2016, der er instrueret af Amma Asante. Filmen er baseret på den virkelige historie om afrikaneren Seretse Khama, der var arving til tronen i Bechuanaland, et britisk protektorat i Afrika, og den engelske kontorassistent Ruth Williams. Filmen handler om de storpolitiske og personlige komplikationer det får, da de forelsker sig i hinanden. Det er en gribende historie om to menneskers ubrydelige kærlighed, som forandrede en hel nation. Filmen kan ses gratis på Filmstriben.dk.

Historien tager sin begyndelse i London 1948, hvor Seretse Khama (David Oyelowo) er jurastuderende. Han møder til et missionærbal, Ruth Williams (Rosamund Pike), hvor de hurtigt får et godt øje til hinanden, og der går ikke lang tid efter dette møde, før de forelsker sig dybt i hinanden. I en tid med store skel mellem sorte og hvide, og hvor blandede ægteskaber er decideret upassende, frier Seretse til Ruth og får hendes ja.

Deres kommende ægteskab møder stor modstand, ikke kun fra deres respektive familier, men også fra den britiske og sydafrikanske regering, da ,Bechuanaland (i dag Botswana), er nabo til det apartheid styrede Sydafrika.

En hvid dronning De gifter sig på trods af modviljen og tager forelskede til Afrika. Det bliver dog ikke let for dem. Seretses onkel, som indtil nu har været stedfortræder siden Seretses far døde, er harm over hans valg og vil have ham til at afstå fra tronen, da han er overbevist om, at folket i landet ikke vil have en hvid kvinde, som dronning.

Seretse, der har store talegaver, når i den grad ind til sit folk og deres hjerter. På demokratisk vis, vil han have folket til at vælge deres leder, og ved afstemning får han opbakning fra folket og Seretse og Ruth bliver. Dette passer bestemt ikke det britiske imperium, og han ender med at blive landsforvist, og må leve i eksil i England på ubestemt tid. For ikke at miste alt, bliver Ruth tilbage i Afrika, og de må leve adskilt i en længere periode, hvor folket kommer til at respektere og holde meget af hende. Seretse har hjælpere i London, så han efter en tid kan vende hjem til sit folk.

Smukt og storladent Det er en meget smuk og fascinerende historie, der dog til tider kammer lidt over til det storladne. Skuespillerne David Oyelowo og Rosamund Pike, har god kemi og er meget troværdige i deres roller.

Instruktøren Amma Asante, fortæller i et interview med Information, at hun selv lever i et blandet ægteskab, hvor hendes mand er dansk og hvid, og hun kan sætte sig godt ind i nogle af de tanker og følelser, som Seretse og Ruth må have haft, men understreger hun: "Ingen af os lever under de samme vilkår, som det par gjorde". Hendes egne forældre, er fra det vestafrikanske Ghana, som var et af de første afrikanske lande, der genvandt deres frihed, da de europæiske koloniherrer midt i det 20. århundrede begyndte at give slip på deres kolonier.