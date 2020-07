?Kvinde på Krigstien? kan ses på Filmstriben. Pressefoto

Filmstriben anbefaler: Islandsk powerkvinde klar til krig

Villabyerne - 05. juli 2020 kl. 16:52 Af Dina Lemming Pedersen bibliotekar, Gentofte Hovedbibliotek

'Kvinde på krigsstien' fra 2018 af Benedikt Erlingsson er ugens filmanbefaling.

Måske går rejsen til Island til sommer? 'Kvinde på krigsstien' giver i hvert fald længsel mod nord med de smukkeste billeder af den vilde natur.

Der er dog én, der nok fortryder destinationen. En stakkels sydamerikansk cykelturist befinder sig hele tiden på de forkerte steder på de forkerte tidspunkter og bliver konstant overmandet af ordensmagten. Han krydser nemlig veje med "fjeldkvinden" Halla, der drøner rundt og saboterer elforsyningen til landets aluminiumsfabrikker. Hun gør det alene af kærlighed til sin elskede islandske natur, og som Politiken skriver begejstret:

"Endelig går den midaldrende kvinde amok. Ravkæderne hos den moderne modstandshelt er skiftet ud med stålwirer og bue og pil" (23. maj, 2019).

Anmelderen kalder ligefrem filmen for ravkædefeministisk. Det er rørende at se Halla lægge ansigtet ned mod det mosklædte fjeld for bare at nyde naturens vidunder.

Halla er en powerkvinde på omkring 50, enlig og barnløs og til daglig elsket og livsglad korleder i Reykjavik. Men på andre tidspunkter er hun altså klimakriger. Hun har et manifest, der handler om at stoppe de forbrydelser, der bliver begået mod menneskeheden.

Hun skriver, at hendes generation er den mest magtfulde nogensinde, for den kan redde fremtidige generationers liv på kloden. Og hun skriver, at der er love, der står over de menneskelige love. Derfor bliver hun af myndighederne sammenlignet med ISIS og Anders Breivik. De kalder hendes sabotage for vold. Er det nu retfærdigt? Ingen kommer jo til skade.

Benedikt Erlingsson, der selv som 18-årig lænkede sig fast til et hvalfangerskib for at protestere mod ureguleret hvalfangst, fortæller, at filmen anerkender, at civil ulydighed er et tveægget sværd.

"Civil ulydighed kan være strengt nødvendig, men ideen om, at målet helliger midlet, er jo også et, man kan retfærdiggøre forbrydelser med."

Han så gerne højlandet fredet og aluminiumsfabrikkerne lukket. Hans egen salgstale (havde han været politiker) ville lyde: 'Stem på mig og få mindre af alting. Jeg vil give dig mere kultur, mere dans, mere poesi, flere film, mere teater, flere historier, mere sex, mere kærlighed, længere liv'.

Adoptivmor Hallas liv ændrer sig på et splitsekund, da hun får brev om, at hun på trods af sin alder alligevel er blevet anerkendt som adoptivmor. Der sidder en lille pige og venter på hende i Ukraine. Skal hun vælge mellem politisk engagement og moderskab? Nej, hun vælger begge dele.

Lydsporet er vidunderligt og spiller en vigtig rolle i filmen. Al musik stammer fra to grupper musikere (foruden Hallas kor), der både dukker op ude på fjeldet og inde i stuerne: en islandsk trio med tuba, harmonika, klaver og trommer og et ukrainsk kvindekor. De forholder sig til Hallas handlinger, men er usynlige for skuespillerne.

Musikken understreger de forskellige stemninger af hektisk aktivitet, længsel og eftertænksomhed. "Musikken er min måde at smile til publikum på," siger Erlingsson.

Jeg er helt solgt til Hallas figur og handlekraft, og filmen oser af humor og varme. Selv siger instruktøren: "Jeg ville lave en let tilgængelig film om et meget kompliceret emne. Fuld af håb."