Filmstriben anbefaler: Humor og dødsens alvor med det norske mandskor

Filmstriben anbefaler: Humor og dødsens alvor med det norske mandskor

Villabyerne - 27. august 2020 kl. 07:30 Af Thomas Kastberg, Gentofte Hovedbibliotek

I denne rørende norske dokumentar kommer publikum 'backstage' til Mandskoret, en gruppe granvoksne charmerende mænd, som samles hver tirsdag for at synge rock og punk, mens de fortæller platte vittigheder og bæller øl. Stemningen er i starten bekymringsløs og humoristisk, men inden længe indfinder alvoren sig.

For ti år siden lovede de hinanden, at de vil synge til hinandens begravelser.

Uhelbredelig kræft Dengang var det med et glimt i øjet, men ordene får pludselig ny betydning, da den midaldrende korleder Ivar, som tilsyneladende virker frisk og rask, fortæller, at han har fået uhelbredelig kræft og formentlig kun har få måneder tilbage at leve i.

Normalt optræder koret på små steder, så der er tale om noget af et scoop, da de bookes til en stor rockfestival i Oslo. De skal varme op for selveste Black Sabbath med legendariske Ozzy Osbourne i forgrunden.

Problemet er blot, at det først er om 10 uger, så der hviler et stort ansvar på Ivars mere og mere skrøbelige skuldre.

For korets repertoire skal i den grad finpudses inden den store dag, og samtidig skal han også lige holde sig i live.

Ivar er heldigvis en ultrasej gut, der besidder en ukuelig livsvilje, og korets opmuntringer og hans humor er med til at holde ham oprejst. Han har jo ikke nogen erfaring med at dø af kræft, som han selv tørt konstaterer.

Det meste for sidste gang Ud over at være en vittig dokumentar, giver den samtidig et nådesløst indblik i hvor hurtigt og pludseligt en kræftramts tilstand kan forværres.

Det gør stort indtryk at se Ivar stå foran spejlet og klæde sig på før en koncert, mens han reflekterer over det at købe tøj for sidste gang, tandbørste for sidste gang - ja det meste for sidste gang.

Samtidig bliver vi vidne til, at det ellers så løsslupne kor rammes af en tiltagende alvor i takt med, at kammeratskabet blot bliver stærkere og stærkere. Herefter bliver det virkeligt rørende, og det er svært ikke at knibe en tåre.

Fluen-på-væggen-stil Instruktørerne Jo Vemund Svendsen og Petter Sommer benytter sig af simple dokumentariske greb. Interview og en aktiv 'fluen på væggen'-stil.

Ved ikke at være et forstyrrende element kommer vi tæt på kormedlemmerne (også fotografisk) og lader dem være i centrum. Det hele fremstår naturligt og ikke iscenesat. Samtidig virker filmen ikke påtrængende, men giver Ivar spillerum til at fortælle fra eget synspunkt og uden at være personligt udleverende.

Alt i alt er 'Mandskoret' en virkelig fremragende dokumentar, der går en vellykket balancegang mellem uhøjtidelig humor og dødsens alvor.