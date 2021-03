Anbefalingen fra filmstriben i denne uge er den amerikanske film ?Beautiful boy? er fra 2018. Pressefoto Foto: Francois Duhamel

Filmstriben anbefaler: Hudløst ærlig film om stoffer

Villabyerne - 06. marts 2021 kl. 15:03 Af Lisa Stahlhut, bibliotekar Gentofte Hovedbibliotek Kontakt redaktionen

Den amerikanske film 'Beautiful boy' er fra 2018 og er instrueret af den belgiske instruktør Felix van Groeningen.

Det er en autentisk beretning om 18-årige Nic Sheff, spillet af Timothée Chalamet, der forbereder sig på at starte på college. På overfladen en helt almindelig ung mand, men det viser sig, at han har eksperimenteret med stoffer siden tolvårsalderen.

Filmen er baseret på biografierne af far og søn, 'Beautiful boy' af David Sheff og 'Tweak: Growing Up on Metahmphetamines' af Nic Sheff.

Filmen er en hjerteskærende og hudløst ærlig beretning om en ung mands afhængighed af stoffer og skildrer en fars kamp for at hjælpe sin søn ud af mørket.

Vi møder i filmens begyndelse freelancejournalisten David Sheff, spillet af Steve Carell, i samtale med en læge. Han er rådvild og skyldbetynget over sønnens misbrug, og han søger viden om stoffet, som Nic er blevet så afhængig af.

Herfra ser vi tilbage i tiden, hvor vi møder David og Nic i forskellige aldre og hverdagssituationer, en helt almindelig og velfungerende dreng.

David er skilt fra Nics mor Vicki (Amy Ryan), som bor i Frankrig, og Nic bor hos ham. David er gift igen, med kunstneren Karen (Maura Tierney), som han har fået to børn med. En familie med masser af kærlighed og overskud.

Vi bliver vidne til unge Nics vej mod sin stofafhængighed og menneskelige nedtur. Først som yngre med lettere rusmidler, men da det aldrig rigtig er nok, prøver han hårde stoffer, hvor methamfetamin bliver hans foretrukne.

Nics familie vil gøre alt, hvad der står i deres magt for at hjælpe ham og får ham sendt på afvænning med troen på, at det endelig vil lykkes for ham at blive stoffri. Man bliver dog efterhånden noget usikker på Nics egne intentioner med opholdet, for vil han virkelig holde op? Han har en noget destruktiv karakter, og som Nic selv siger på et tidspunkt i filmen, så er den almindelige dagligdag bare for intetsigende og kedelig for ham, og han bliver derfor ved med at jage rusen.

Nic kommer så langt ud, at han begynder at stjæle fra sin familie, og til sidst må David magtesløst se i øjnene, at der ikke er mere, han kan gøre for sin søn, og han prøver at give slip. Det ender helt galt for Nic, da han tager en overdosis. Endnu engang må David og familien igennem en hård tid.

Det er en barsk film, der virkelig har noget på hjerte. Både selvfølgelig om stofafhængighedens grumme ansigt, men også hvordan en hel familien påvirkes af den desperate situation. Det gør selvfølgelig noget ekstra for filmen, at den er lavet over en autentisk historie. Det er virkelig rart at se Steve Carell i en seriøs og alvorlig rolle, og han gør det virkelig godt som Nics far. Den unge Timothée Chalamet er også meget overbevisende i sin rolle som unge Nic.

Se den gratis på Filmstriben.dk.