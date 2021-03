I ?Honningland? møder vi 55-årige Hatidze Muratova, som efter sigende er en af de sidste i Europa, der dyrker biavl efter ældgamle metoder. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Filmstriben anbefaler: 'Honningland' er en smuk, unik og prisvindende dokumentar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Filmstriben anbefaler: 'Honningland' er en smuk, unik og prisvindende dokumentar

Villabyerne - 28. marts 2021 kl. 09:58 Af Thomas Kastberg, leder af Gentofte Hovedbiblioteks filmklub. Kontakt redaktionen

Jeg har i noget tid haft 'Honningland' fra 2019 på min watchlist, da jeg kun har hørt fantastiske ting om den. Men emnet: Biavl i Nord-makedonien har dog gang på gang fået min opmærksomhed styret mod andre ting. Men nu skulle den have en chance. Det har jeg ikke fortrudt.

'Honningland' er en smuk og helt unik dokumentar om en usædvanlig kvinde og hendes meget usædvanlige hverv. Den har har vundet utallige priser og var sidste år Oscarnomineret i kategorierne bedste dokumentar og samtidig bedste internationale film. Det er første gang nogensinde, det er sket.

Bøvlet og anstrengende Vi befinder os på Balkan i en landsby i en dal i det sydlige Nordmakedonien. Her møder vi 55-årige Hatidze Muratova, som efter sigende er en af de sidste i Europa, der dyrker biavl efter ældgamle metoder.

Metoder, som moderne individer nok vil finde bøvlede og anstrengende. Hendes bier lever nemlig rundt omkring på egnen i deres naturlige element i blandt andet klippesprækker og hule træer. Hun klatrer derfor nervepirrende rundt i bjergene og holder øje med deres vækst, og uden handsker og net tager hun elegant honningtavlerne ud og vifter bierne af. Aldrig tager hun mere end nødvendigt. 'Halvdelen til mig og halvdelen til Jer' er hendes mantra, som hun hvisker til bierne. Så søger bierne ikke andre steder hen for at stjæle honning. Bikagerne pakker hun forsigtigt ind i et bomuldsklæde og bærer det hele i en flettet kurv på ryggen. Sådan! Et simpelt liv i smuk symbiose med naturen.

Helbredende honning Den guddommelige og helbredende honning sælger Hatidze på markedet i hovedstaden Skopje til intet mindre end 10 euro glasset. Hendes ry er godt. For pengene køber hun bananer til sin næsten blinde 85-årige sengeliggende mor, som hun bor sammen med i landsbyen i en primitiv lerhytte. Ingen vand, ingen varme, ingen elektricitet.

Men Hatidze brokker sig ikke, for hun har aldrig prøvet andet. Hun har aldrig været gift og har ingen børn. Hun ser bierne som sine børn. I de noget usammenhængende men også humoristiske samtaler med sin svækkede mor mærker man dog også dette store afsavn. At flytte væk fra lerhytten med moren fremstår imidlertid som uden for rækkevidde for Hatidze, der har levet hele sit liv uden for det moderne samfund.

Hendes stille og rutineprægede liv ændrer sig dog drastisk, da hun får nye naboer i form af et fattigt tyrkisk nomade-par og deres syv livlige børn. Med sig, har de et meget larmende køretøj og en kæmpe kvægflok. Deres liv virker som ét stort uoverskueligt og tragikomisk kæmpe-kaos.

I starten tager den godmodige Hatidze dog imod dem med åbne arme. Hun leger kærligt og livligt med de søde børn, mens hun indvier far Hussein i, hvordan man dyrker den vilde honning. Hussein, der har mange munde at mætte, ser hurtigt en indtægskilde i biavl, og starter med at sætte bistader op. En virkelig dårlig beslutning, der ender med at få fatale konsekvenser, også for Hatidze.

For Hussein lytter ikke til hendes kloge ord og forsøger at industrialisere sig ud af fattigdom. Og man forstår ham egentlig godt, for han vil gerne give børnene et bedre liv med blandt andet skolegang. Han presses af en udspekuleret opkøber og snart har vi balladen - grådigheden tager over.

Fluen-på-væggen-metode Honningland er filmet i en objektiv fluen-på-væggen-metode. Personerne bliver hverken interviewet eller forstyrret i deres dagligdagsrutiner. Det bringer os i øjenhøjde med de involverede. Det fungerer især godt, når der krydsklippes mellem Hatidzes harmoniske liv og den tyrkiske families kaos. Man har fornemmelsen af, at handlingen strækker sig over cirka et halvt år, men filmen er klippet sammen af 400 timers råfilm, og optagelserne har stået på gennem tre år.

Honningland er en smukt filmet, men også vigtig dokumentar. Et konkret indblik i rovdrift imod bæredygtighed. Om klimaforandringer, der både påvirker biernes cyklus, og de avlere som de brødføder. Derfor således også en meget moderne film på trods af Hatidzes meget gammeldags levevis. Hun er filmens hjerte. Hun har et læderansigt, der både udstråler styrke og sårbarhed - glæde og sorg. Og helt uventet og helt uden at gøre en indsats for det, er hun blevet et ikon indenfor naturbevaring,.

En skæbne man både har ondt af, men hendes simple og umoderne liv, kan man faktisk også godt blive ret så misundelig på.