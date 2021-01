Filmen ?Magdalene Søstrene? følger fire unge kvinders barske oplevelser på et af Irlands katolske Magdalene-vaskerier, som reelt var forvaringsanstalter styret af sadistiske, katolske nonner. Pressefoto

Filmstriben anbefaler: Hjerteskærende mesterværk

Villabyerne - 16. januar 2021 kl. 07:58 Af Thomas Kastberg, leder af Gentofte Hovedbiblioteks filmklub Kontakt redaktionen

Filmstriben er en fremragende streamingtjeneste at gå på opdagelse i. Udover alle de nye film indeholder den nemlig også en lang række 'glemte mesterværker' som stort set er umulige at opdrive i fysisk format eller tilgå via andre streamingtjenester.

En af disse er 'Magdalene Søstrene' der udkom i 2002. Samme år vandt den 'Den gyldne Løve' ved filmfestivalen i Venedig. En sejr, den katolske kirke bestemt ikke var begejstret for.

Vi befinder os i Irland i midten af 1960'erne, hvor vi følger fire unge kvinders barske oplevelser på et af landets katolske Magdalene-vaskerier, som reelt var forvaringsanstalter, opkaldt efter den 'frelste synderinde' Maria Magdalene, og styret af katolske nonner, som i denne film skildres som regulære sadister.

Hjerteskærende scener Filmen er fyldt med uforglemmelige og hjerteskærende scener.

For eksempel åbningsscenen, hvor vi befinder os ved et bryllup. Den unge sveddryppende præst spiller inciterende og smukt på sit trommeskind. Men også ildevarslende. Højere og højere, så gæsternes samtale bliver til en mumlen.

I et tilstødende lokale bliver unge Margaret voldtaget af sin fulde fætter, overdøvet af den trance-agtige musik.

Da den chokerede Margaret vender tilbage til festen, betror hun en medsøster, hvad der er sket.

Inden længe følger vi, hvordan nyheden om overgrebet går fra mund til mund, og gæsternes mimik går fra forbløffelse til dyb afsky - i en intens klipperytme - mens musikken stadig kører derudaf.

Hviskende rådslagninger starter. Nærmest ubærligt bliver det, da der zoomes ind på Margarets blik, da det går op for hende, at hun ikke blot er offer for et overgreb, men også ofret på fællesskabets alter.

Hendes stærkt katolske familie sender dagen efter Margaret til opdragelse på et Magdalene-vaskeri, hvor målet var, at disse 'faldne kvinder' kunne få bortvasket deres synder via slavelignende arbejde og under spartanske forhold.

I dette reelle fængsel møder Margaret andre pigeskæbner. Patricia blev for eksempel tvunget til at bortadoptere sin baby. Det samme gjorde den svagtbegavede Crispina, som nærmest fremstår hjernevasket af sin religion.

Filmens stærkeste skikkelse er den forældreløse og rebelske Bernadette, der bor på et børnehjem. Hendes eneste forbrydelse er at have et kønt ansigt og, fra naturens hånd, at være vital og sensuel.

Nok til, at forstanderen anser hende for at være 'fristerinde', så hun idømmes også tidsubestemt frihedsberøvelse.

Det er frygtelige ting, kvinderne udsættes for.

Udover at det er forbudt at tale sammen under vaskeriarbejdet, møder de ekstremt hårde sanktioner ved selv de mindste forseelser. De gennembankes, kronrages - og den psykiske tortur er med til at nedbryde de svageste fuldstændigt.

Flere tusinde kvinder er gennem tiden døde under disse kummerlige forhold, og den sidste forvaringsanstalt lukkede først i 1996.

Kvinderne i filmen drømmer kun om at vende tilbage til livet uden for klostrets mure. Det er en drøm, der virker uopnåelig, men heldigvis er de fleste af vores hovedpersoner stærke, kloge og frihedssøgende nok til, at det hele ikke ender i total tragedie.

Rendyrket indignation Filmen er instrueret af den kendte engelske skuespiller Peter Mullan, der fik sit gennembrud med Ken Loach-filmen fra 1998, 'My name is Joe'. Mullan blev inspireret til filmen, da han så dokumentarprogrammet 'Sex in a Cold Climate' om nogle af de indsatte kvinders liv, og han har selv skrevet manuskript baseret på virkelige beretninger.

'Magdalene Søstrene' er et drama drevet frem af rendyrket indignation. Det er en mørk, men vigtig historie. Heldigvis indeholder den også et stænk sort humor og ikke mindst en gnistrende strøm af livskraft og oprørsvilje. Det gør alle uhyrlighederne til at bære.

Ydermere er det bakket op af nogle bemærkelsesværdige skuespillerpræstationer. 'Magdalene Søstrene' er intet mindre end et glemt mesterværk.