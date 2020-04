'A perfect man' er en spændende og fængende historie i flotte franske omgivelser med Pierre Niney i hovedrollen som den unge pressede forfatter Mathieu Vasseur, der stjæler et manuskript, som giver ham succes, men også store problemer. Pressefoto

Filmstriben anbefaler: Fransk thriller om forfatter, der stjæler sig til berømmelse

Ugens anbefaling er Yann Gozlans 'A perfect man'

Villabyerne - 09. april 2020 kl. 07:03 Af Af Lisa Stahlhut, bibliotekar Gentofte Hovedbibliotek

'A perfect man' er en fransk thriller fra 2015 om en ung mand og hans forfatter­drømme, der udvikler sig til et mareridt. Filmen er instrueret af Yann Gozlan og kan ses gratis på Filmstriben.dk.

Filmen tager sin begyndelse i den ydre del af Paris i en betonjungle. I en lille lejlighed møder vi den unge forfatterspire Mathieu Vasseur (Pierre Niney), der arbejder hårdt og besat på at skrive en roman, men desværre får han det ene afslag efter det andet fra forlagene og må derfor sideløbende arbejde som flyttemand.

Da han en dag er ude med sit firma for at rydde et dødsbo, finder han en læderindbundet mappe med et manuskript, der også indeholder fotos og tegninger fra forfatterens tid under krigen i Algeriet.

Et skæbnesvangert valg Mathieu bliver med det samme grebet og fascineret af historien og stjæler mappen. Efter flere overvejelser tager han et skæbnesvangert valg. Han skriver manuskriptet af og sender det ind til et forlag. Der går ikke lang tid, før han bliver kontaktet af forlaget, som er begejstret for historien og vil udgive den.

Bogen bliver en stor succes, og han bliver på kort tid en anerkendt og højt respekteret forfatter, og hans verden ændrer sig drastisk.

Til sin bogreception møder han den unge intelligente kvinde Alice (Ana Girardot), og de forelsker sig i hinanden.

Herfra tager historien et tidsspring på et par år. Da vi atter møder dem, er de et eta­bleret par, der nu bor sammen i et rigtigt designerhjem. Det er sommer, Alice er blevet gravid, og de skal på ferie hos hendes velhavende forældre i Sydfrankrig.

Forældrene, faderen Alain (André Marcon) og moderen Héléne (Valeria Cavalli), har taget Mathieu til sig med åbne arme, men man fornemmer alligevel hurtigt ved ankomsten, at Mathieu er anspændt og stresset.

Det viser sig, at han får det ene opkald efter det andet fra sit forlag, som har givet ham flere forskud, så han kan komme op med den næste roman.

Men curseren på computeren står bare og blinker, og der kommer intet til ham. Han er ved at gå personligt fallit, men hans stolthed gør, at han ikke kan dele det med nogen.

Afsløret og afpresset På ferien tager historien endnu en drejning og bliver her mere og mere intens, mens Mathieu febrilsk prøver at oprette sin selvsikre facade over for Alice og hendes forældre.

Det går hverken værre eller bedre, end at han bliver kontaktet af en mand, der har gennemskuet hans snyd med den første bog og nu afpresser ham.

Hvad gør en presset mand så - en mand, der har det hele, men nu står til at miste det.

En spændende og fængende historie i flotte franske omgivelser. Man er i godt selskab med skuespillerne, og især Pierre Niney passer godt i rollen som den unge pressede Mathieu Vasseur, der prøver at redde sig selv.