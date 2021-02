Dokumentar om jurist, advokat og højesteretsdommer Ruth Bader Ginsburg kan du se på filmstriben. Pressefoto

Filmstriben anbefaler: Film om superhelt på 84 år

Villabyerne - 28. februar 2021 kl. 11:12 Af Dina Lemming Pedersen, bibliotekar, Gentofte Hovedbibliotek Kontakt redaktionen

"Jeg er 84 år, og alle vil fotograferes sammen med mig".

I denne uge anbefaler Filmstriben filmen 'RBG' der er skabt af Betsy West og Julie Cohen.

Filmen handler om jurist, advokat og højesteretsdommer Ruth Bader Ginsburg, der i en sen alder blev lidt af en superhelt og en kultfigur for unge feminister. Hun har endda et rappernavn: Notorious RBG.

Af statur en lille spinkel kvinde, der talte lavmælt, men sikke en indflydelse. Hun var ikke typen, der gik på barrikaderne rent fysisk, men hun vidste tidligt, at hun ville bruge sit intellekt og sine evner inden for jura til at kæmpe imod kønsdiskrimination. Og det skal jeg da lige love for, at hun gjorde.

"Kvinder ville ikke have den juridiske status, de har i dag, var det ikke for hendes arbejde i 1970'erne. Hun forandrede alting," hedder det på et tidspunkt i dokumentaren.

Hun arbejdede hårdt for at give kvinder de samme rettigheder som mænd, og hun tog og vandt strategiske og principielle sager, der kunne henlede opmærksomheden på uretfærdigheder.

For eksempel sagen Weinberger vs. Wiesenfeld fra 1975, hvor en enkemand med et barn ikke kunne få økonomisk støtte til at blive hjemme og tage sig af barnet. Ganske enkelt fordi han var mand.

Jeg er fuldstændig betaget af og begejstret over denne arbejdsomme, frygtløse kvinde, der langsomt, men sikkert, vinder sag efter sag og ændrer verden for så mange mennesker. Og så gør hun det oven i købet helt stilfærdigt og med glimt i øjet. Som hendes børn siger i dokumentaren: "Mon vores mor overhovedet ved, hvordan man tænder et tv?"

'RBG' giver indsigt i Ginsburgs spændende liv med karriere, familieliv og politisk indflydelse, og jeg kan ikke anbefale denne film nok! Se den og mærk historiens vingesus.

"Højesteretsdommere spiller en stor rolle i at forme amerikansk politik inden for emner som abort, LGBT-rettigheder, religionsfrihed, dødsstraf, og hvor meget magt præsidenten skal have. Det var for eksempel Højesteret, der i 2015 besluttede at gøre det tilladt for homoseksuelle at gifte sig i hele USA." (dr.dk)

Ligeledes på dr.dk kan man læse følgende udtalelse fra Joe Biden i forbindelse med hendes død i 2020:

"Ruth Bader Ginsburg var en amerikansk helt, en gigant inden for lovgivning og en ubarmhjertig stemme i jagten på det amerikanske ideal: Lige retfærdighed under loven. Må hendes minde blive velsignet."

Filmen var Oscar-nomineret til 'Bedste dokumentar' 2019.

Har man streamingtjenesten Netflix, kan man overveje at kombinere dokumentaren med spillefilmen 'On the basis of sex', der tager fat på Ginsburgs studietid i 1950'erne (ni kvinder på Harvard blandt 500 mænd) og på familielivet med ægtemanden, Martin Ginsburg, der værdsatte hendes intellekt.

