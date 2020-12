Filmstriben anbefaler: Film om ægtepar kastet ud i kaos, angst, kærlighed og håb

Liam Neeson og Lesley Manville er formidable i rollerne som ægteparret Tom og Joan i filmen ?Ordinary Love?. Pressefoto Foto: Aidan Monaghan

Biblioteket anbefaler 'Ordinary Love' fra 2019 af Glenn Leyburn og Lisa Barros D'Sa

Villabyerne - 22. december 2020 kl. 13:20 Af Dina Lemming Pedersen, bibliotekar, Gentofte Hovedbibliotek Kontakt redaktionen

Når du har set julefilmen 'Love Actually' på Filmstriben og stadig ikke har fået nok af Liam Neeson, så kan du kaste dig over 'Ordinary Love'.

Ud over at den starter og slutter ved juletid, har filmene ikke meget til fælles, men Liam Neeson og Lesley Manville er formidable i rollerne som ægteparret Tom og Joan, der i løbet af et år kæmper mod Joans brystkræft.

Ægteparret har været gift længe, fornemmer man, og de daglige drillerier, der indimellem kan virke lidt barske, er deres måde at sige "jeg elsker dig" på.

Joan tvinger Tom med ud på en daglig gåtur, og Tom glæder sig over, at han så har fortjent en øl. Hun synes, han er åndssvag og at han burde passe bedre på sig selv, han synes, hun er kontrollerende og bestemmer alt for meget.

En knude i brystet En hel almindelig hverdag, indtil Joan mærker en knude i sit bryst.

Én filmanmeldelse indleder passende med en reference til et digt af Robert Frost, hvori der står: "from the time when one is sick to death/One is alone."

For Joan føler sig i sandhed alene, selvom Tom proklamerer, at de er to om det og at han vil være med hende hele vejen.

Presses ud over kanten Som kræftbehandlingen skrider frem, skildres det med knugende detaljer, hvordan sygdommen skiller Joan og Tom og indimellem gør det umuligt for dem at nå hinanden.

Hun bankes til jorden af kemoen og skælder ud i rædsel og afmagt. Han råber tilbage, at han gør det så godt, han kan. Lige så rædselsslagen og rådvild.

For længst glemte skænderier og uenigheder dukker op til overfladen, når de presses ud over kanten.

På hospitalet møder de en gammel bekendt, Peter, der er terminalpatient, og Joan oplever, hvor befriende det er at tale med ham. De forstår hinanden.

På samme måde finder Tom en sjælesørger i Peters ægtefælle, Steve. De står begge udenfor og har ingenting at skulle have sagt.

Kameraføringen er rolig og viser i bredformat de mange venteværelser og cafeterier, som Tom tilbringer uendeligt mange timer i. Drikkende dårlig te og kaffe.

Føler med Joan Omvendt zoomer vi ind på Joans ansigt, mens hun undersøges og skæres i, og Lesley Manville er helt eminent her.

Som seer føler man sammen med hende i det kaos af angst, håb, smerte, opgivelse, kærlighed og fighterånd, der tumler rundt i kroppen.

Lyder det for barskt for december? 'Ordinary love' rummer også masser af kærlighed, håb og humor, så snyd ikke dig selv for denne filmoplevelse.

Filmen kan ses gratis på bibliotekerne filmsite Filmstriben.dk.