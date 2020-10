I filmen ?The dressmaker? spiller uimodståelige Kate Winslet Tilly Dunnage, der stiger af bussen midt om natten i den australske udørk, Dungatar. Pressefoto

Filmstriben anbefaler: Farce og fashionable kjoler i den australske udørk

Filmstriben anbefaler 'The dressmaker' fra 2015 af Jocelyn Moorhouse

Villabyerne - 12. oktober 2020 kl. 08:50 Af Dina Lemming Pedersen bibliotekar, Gentofte Hovedbibliotek Kontakt redaktionen

"I'm back, you bastards."

Uimodståelige Kate Winslet spiller Tilly Dunnage, der stiger af bussen midt om natten i den australske udørk, Dungatar.

Året er 1951, og hun er klædt i et forrygende outfit, bevæbnet med en Singer symaskine. Hun tænder en cigaret, og tændstikken oplyser de røde læber og det stålsatte blik - denne kvinde har en plan.

Tilly er vendt tilbage til sin barndomsby efter at være blevet udstødt 25 år tidligere.

Slog hun borgmesterens søn ihjel? Hun husker ikke selv, hvad der skete, og vil have sin mor til at hjælpe sig med at stykke historien sammen. Men moderen bliver ikke for ingenting kaldt 'skøre Molly'.

I eksilet har hun uddannet sig til kjoledesigner i Paris og Milano, og langsomt får hun vundet damerne i byen over på sin side ved hjælp af stof og stil. Eller gør hun?

Alt er karikeret og overdrevet Indbyggerne i Dungatar er en broget flok af usympatiske og underlige skikkelser. På nær Teddy selvfølgelig. Toilettømmerens søn med et hjerte af guld.

'The dressmaker' er en overvældende film på mange måder. Alt er karikeret og overdrevet, og derfor deler filmen vandene.

Filmmagasinet Ekko sammenligner den med 'Mænd & høns' for et kvindeligt publikum. Tankerne glider også hen til 'Ørkendronningen Priscilla' og 'Muriels bryllup' (P. J. Hogan er også medforfatter på 'The dressmaker').

Den får kritik for at være "et syndigt rod der genremæssigt skifter mellem slapstick-komedie, romantisk drama, film noir, western og krimi, mens den stilmæssigt på skift minder om film af Tim Burton, Pedro Almodovar, Coen-brødrene og Lasse Hallström" (Berlingske, 14.07.2016).

Jeg var dog vældig underholdt af den flabede farce og de fashionable kjoler i det røde ørkensand. På rollelisten ses - ud over Kate Winslet - stærke navne som Hugo Weaving, Judy Davis og Liam Hemsworth.

Syede selv sine kostumer For at forberede sig til rollen lærte Kate Winslet i øvrigt at sy, og hun var selv med til at skabe sine egne kostumer.

Filmen er baseret på en roman af Rosalie Ham, og filmatiseringen har været undervejs siden 2000. Som Information skriver, så er der en "John Irving-agtig glæde ved at røre rundt i liv, død og ondartede moralbegreber" (14.06.2016).

Filmen kan ses gratis med bibliotekslogin via filmstriben.dk.