Filmstriben anbefaler: Fællesskab og forståelse i fortidens forlis

"Intet er smukkere end det, der forsvinder for vore øjne." Replikken er en æstetisk og etisk rettesnor i Naomi Kawases 'Mod solnedgangen' (2017).

Afsavn og ensomhed tynger de to hovedkarakterer, Misako og Nakamori. Hun savner sin afdøde far og demente mor, der snart skal på plejehjem. Han har næsten mistet synet og længes efter tiden som kunstfotograf.

De mødes i et testpanel for synstolkning af film for synshæmmede. Misako læser omhyggeligt sin oversættelse af filmens billeder op for de tilstedeværende, men Nakamori er ikke tilfreds og giver råt for usødet sin mening til kende.

Han mener, at hun gengiver filmen for subjektivt. At hun ved at lægge sin egen tolkning ned over filmen bremser tilhørernes forestillingsevne. Hun svarer igen med, at han mangler fantasi. Han forlader lokalet i vrede.

Panelets og især Nakamoris bemærkninger har gjort indtryk på Misako. Hun bearbejder omhyggeligt sit manuskript.

Synstolkning er en balancegang mellem at holde sig tilbage og give tilhørerne rum til at danne deres egne billeder og at være tilstrækkeligt beskrivende. Hver detalje er potentielt væsentlig, men det er ikke alt i en films billeder, der kan beskrives. Og det er i sig selv et fascinerende indblik og dilemma.

Ord kan noget, billeder ikke kan. Og omvendt.